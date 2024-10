BMW greift nach der WSBK-Krone: So holt Razgatlioglu am Samstag den Titel

Um den Titel in der Superbike-WM beim Saisonfinale in Jerez bereits am Samstag sicherzustellen, reicht BMW-Speerspitze Toprak Razgatlioglu am Samstag ein dritter Platz. Doch am Freitagnachmittag (zum FT2-Bericht) lagen gleich drei Ducatis an der Spitze.

Razgatlioglu beendete das FT2 auf der vierten Position. Eine schnelle Runde war am Freitag nicht Razgatlioglus oberste Priorität. Viel mehr ging es dem Türken darum, sich für die Rennen vorzubereiten, um das WM-Duell gegen Ducati-Pilot Nicolo Bulega für sich zu entscheiden.

"Besonders unsere Rennsimulation am Nachmittag war stark. Wir fuhren 13 Runden und ich fühlte mich wirklich stark. Unsere Rundenzeiten waren auch nicht schlecht", schaut Razgatlioglu auf seinen Longrun.

Toprak Razgatlioglu steht kurz vor seinem zweiten WM-Erfolg in der WSBK Foto: BMW Motorrad

"Für das Rennen haben wir eine gute Abstimmung. Wir sind gerüstet für den Kampf gegen die Ducatis", ist Razgatlioglu überzeugt. Mit Michael Rinaldi, Nicolo Bulega und Danilo Petrucci gaben drei Ducati-Piloten das Tempo vor. Für Razgatlioglu war das keine Überraschung. "Die Ducatis sind vor allem auf dieser Strecke sehr stark", bemerkt der BMW-Pilot.

Im vergangenen Jahr zog Razgatlioglu gegen Ducati-Pilot Alvaro Bautista in allen drei Rennen den Kürzeren, obwohl er hart kämpfte. Ist er mit der BMW besser gerüstet als mit der Yamaha?

Jerez 2023: Alvaro Bautista setzte sich in allen drei Rennen gegen Toprak Razgatlioglu durch Foto: Motorsport Images

"Ich spüre hier keinen großen Unterschied zwischen der Yamaha und der BMW. Das Bremsverhalten gefällt mir jetzt besser, weil ich eine sehr starke Motorbremse habe", vergleicht er.

Razgatlioglu kann in 24 Stunden bereits Weltmeister sein. "Ich denke nicht an den Titel", stellt der Türke klar. "Ich konzentriere mich nur auf mein Motorrad und will eine gute Abstimmung für das Rennen erarbeiten. Mein Fokus liegt ganz klar auf dem Rennen."

Dank des beruhigenden Puffers von 46 Zählern muss Razgatlioglu am Samstag nicht gewinnen, um vorzeitig als erster BMW-Weltmeister in die Geschichte der Superbike-WM einzugehen.

Toprak Razgatlioglu stellt bereits am Samstag den WM-Titel sicher, wenn ...

... er in den Top 3 ins Ziel kommt.

... wenn er in den Top 5 ins Ziel kommt und Bulega nicht gewinnt.

... wenn er in den Top 9 ins Ziel kommt und Bulega nicht über P3 hinauskommt.

... wenn er in den Top 12 ins Ziel kommt und Bulega nicht über P4 hinauskommt.

... wenn er in den Top 14 ins Ziel kommt und Bulega nicht über P5 hinauskommt.

... wenn er in den Top 15 ins Ziel kommt und Bulega nicht über P6 hinauskommt.

... wenn Bulega nicht über P7 hinauskommt.