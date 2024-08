BMW-Höhenflug: Abgebrochener Flügel kann Toprak Razgatlioglu nicht stoppen

Die beeindruckende Siegesserie von BMW-Überflieger Toprak Razgatlioglu fand auch bei der Superbike-WM in Portimao kein Ende. Mit seinem vierten Hattrick in Folge schrieb der Türke die Geschichte der WSBK um. Seit 13 Rennen ist Razgatlioglu nun ungeschlagen. Sein Vorsprung in der Meisterschaft liegt mittlerweile bei 92 Punkten.

Für seinen 13. Sieg in Folge musste Razgatlioglu allerdings hart arbeiten. Im Duell mit Kawasaki-Pilot Alex Lowes brach sich Razgatlioglu einen Flügel an der Frontverkleidung seiner BMW ab. Besonders in der Zielkurve fiel es ihm schwer, die Linie zu halten. Dennoch hielt er dem starken Druck der beiden Ducati-Werkspiloten stand und fuhr zum Sieg (wie Bautista auf seinen Sturz reagierte).

"Es fehlen uns tatsächlich die Worte. Es ist unglaublich, was Toprak und das Team gemeinsam geleistet haben", staunt BMW-Motorradsport-Leiter Sven Blusch. "Mit 13 Siegen in Folge hat er für sich, das Team und BMW Geschichte geschrieben."

BMW-Manager Sven Blusch schwärmt von Toprak Razgatlioglus Leistungen Foto: BMW Motorrad

Toprak Razgatlioglu stellt am Sonntag seinen 54. WSBK-Sieg sicher

"13 Siege in Folge und ein neuer Rekord - das ist gut, ich bin sehr glücklich darüber", freut sich Razgatlioglu. "Jetzt habe ich auch 54 Siege in meiner WSBK-Karriere, das ist eine schöne Zahl. Für mich war es ein unglaubliches Wochenende."

Längste Siegesserie der WSBK: Toprak Razgatlioglu ist seit 13 Rennen ungeschlagen Foto: WorldSBK.com

Toprak Razgatlioglu blieb cool, als Alvaro Bautista in großen Schritten näher kam Foto: WorldSBK.com

"Es ist unglaublich für mich", freut sich der Seriensieger. "Es sieht so aus, als ob meine Träume wahr werden. Jetzt werden wir sehen, was wir in Magny-Cours erreichen können. Ich schaue nicht auf die Meisterschaftspunkte, ich konzentriere mich nur auf die Siege. Wenn diese Siegesserie endet, werde ich anfangen, an die Meisterschaft zu denken."

Neben Razgatlioglus Siegen freute sich BMW auch über positive Signale bei Michael van der Mark und Garrett Gerloff, während Scott Redding weiterhin mit Problemen kämpfte und weit von den Leistungen seiner Markenkollegen entfernt war.