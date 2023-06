BMW in Misano: Redding unter Druck, wird Sykes beim Comeback zur Gefahr?

Nach einem eher durchwachsenen Start in die WSBK-Saison 2023 lief es für BMW zuletzt etwas besser. Bonovo-Pilot Garrett Gerloff erlebte in Barcelona ein positives Wochenende. Weniger gut verlief das WSBK-Event in Katalonien für Werkspilot Scott Redding, der keinen einzigen Punkt einfahren konnte und immer stärker unter Druck steht (welche Probleme Redding in Barcelona hatte). Mit Tom Sykes erhält Redding bis zu Michael van der Marks Rückkehr einen erfahrenen Teamkollegen.

Gespannt sein darf man, wie gut die BMW M1000RR in Misano funktioniert. Beim Test konnte BMW nicht mit Spitzenzeiten glänzen, legte aber den Grundstein für die Zukunft. "Wir haben die Pause und den Test in Misano genutzt, um unsere neue BMW M1000RR weiter an die individuellen Anforderungen der Fahrer anzupassen", verrät BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers.

"So sind die Teams und Fahrer verschiedene Programme gefahren, haben Komponenten verglichen und unter anderem an Geometrie und Gewichtsverteilung gearbeitet, vor allem mit Scott und Garrett", berichtet der BMW-Verantwortliche.

Marc Bongers ist nach dem Test in Misano zuversichtlich Foto: BMW Motorrad

Für Rückkehrer Tom Sykes war der Misano-Test eine gute Gelegenheit, um sich wieder an das BMW-Superbike zu gewöhnen. Von 2019 bis 2021 war Sykes BMW-Werkspilot. "Tom hatte beim Test die Gelegenheit, sich mit der neuen M1000RR und Michaels Crew vertraut zu machen. Insgesamt war der Test eine gute Vorbereitung auf die nächsten Rennen", so Marc Bongers.

"Unser Ziel lautet, uns in Misano mit beiden Teams und allen vier Fahrern stark zu präsentieren und die harte Arbeit in die entsprechenden Ergebnisse umzusetzen", bemerkt der BMW-Motorradsport-Direktor vor dem fünften Event der laufenden Saison.

Scott Redding vor Misano nur auf P15 der Fahrerwertung

Werkspilot Scott Redding liegt nach einem Drittel der Saison nur auf Platz 15 der Fahrerwertung. Kann sich Redding in Misano deutlich steigern? "Misano ist eine tolle Strecke, die mir gefällt, und die Fans dort sind immer großartig. Ich freue mich auf das Wochenende", bemerkt er.

Scott Redding sammelte in zwölf Rennen nur 34 Punkte Foto: Motorsport Images

"Ich hoffe, dass wir gegenüber Barcelona einige Verbesserungen erzielen können. Wir haben vor ein paar Wochen in Misano getestet und dort viele Abstimmungsänderungen ausprobiert", erklärt der ehemalige Vizeweltmeister.

Dass sich Redding die Box mit Landsmann Sykes teilen muss, sorgt für eine gewisse Spannung. In der Vergangenheit lieferten sich die beiden Briten in den sozialen Netzwerken einen Schlagabtausch. Beim Misano-Test gingen sich Redding und Sykes aus dem Weg.

Kann Tom Sykes für Überraschungen sorgen?

Bei den vier Events, die Tom Sykes für das Puccetti-Kawasaki-Team bestritt, kassierte der Ex-Champion nur einen mageren WM-Punkt. Wiederkehrende Probleme mit der Elektronik der Kawasaki ZX-10RR und ausbleibender Speed sowohl auf eine Runde als auch im Rennen warfen Sykes zurück.

Findet der ehemalige Werkspilot bei BMW zu alter Stärke? "Ich freue mich sehr darauf, dieses Wochenende nach Misano zu kommen und für das BMW-Werksteam an den Start zu gehen. Es ist eine Rennstrecke in einem tollen Teil der Welt, auf der es immer großartige Rennen gibt", kommentiert er.

Tom Sykes ersetzt Michael van der Mark im Werksteam Foto: BMW Motorrad

"Es hilft auch, dass wir dort zuvor eine Art Shakedown-Test absolviert haben. Ich hatte gehofft, bei diesem Test mehr Runden zu fahren, aber leider war das Wetter nicht sehr konstant. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich auf der BMW M1000RR genug Zeit im Trockenen hatte, um mich wieder daran zu gewöhnen und an der Sitzposition und der Pace zu arbeiten", berichtet Sykes.

Bonovo: Kann Garrett Gerloff weiterhin die Werkspiloten ärgern?

Mit 39 Punkten ist Bonovo-Pilot Garrett Gerloff als WM-13. aktuell der bestplatzierte BMW-Fahrer. Auch beim Misano-Test setzte sich Gerloff gut in Szene. "Ich freue mich schon sehr auf Misano. Es war gut, dass wir dort vor ein paar Wochen einen Test hatten", bemerkt der US-Amerikaner.

Bester BMW-Pilot: Garrett Gerloff auf der Bonovo-BMW Foto: Motorsport Images

"Ich habe das Gefühl, dass wir in Sachen Set-up gut aufgestellt sind. Ich hoffe, dass wir das direkt am Freitag in FT1 zeigen können, direkt schnell und dann das ganze Wochenende gut unterwegs sind", schaut Gerloff auf den Trainingsauftakt in Misano.

Loris Baz kämpft um seine Zukunft bei BMW

Bonovo-Teamkollege Loris Baz wurde durch seine Beinverletzung zurückgeworfen. In Assen und in Barcelona war der Franzose nicht bei vollen Kräften. Ab Misano muss Baz abliefern, wenn er seinen Platz im Team behalten möchte. Durch die Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu hat BMW laut aktuellem Stand einen Fahrer zu viel im Kader.

"Nach ein paar Monaten mit Problemen mit dem Bein und den letzten Rennen, in denen ich Schmerzen hatte und nicht fit genug war, um schnell zu sein, steht nun endlich ein Rennwochenende an, bei dem ich mich fast zu 100 Prozent fit fühle", freut sich Baz. "Das ist ein gutes Gefühl."

Loris Baz wurde durch den Mandalika-Vorfall vom Kurs abgebracht Foto: BMW Motorrad Motorsport

"Das letzte Mal, als ich das Bike zu 100 Prozent fahren konnte, war in Mandalika, und dort lief es eigentlich recht gut. Seitdem ging es mehr oder weniger darum, auf dem Bike durchzukommen. Ich freue mich einfach, diesen schwierigen Saisonstart jetzt hinter mir zu lassen und wieder in der Lage zu sein, anständig zu arbeiten", erklärt der Franzose.

"Ich beginne meine Saison also sozusagen in Misano. In Sachen Beweglichkeit ist es noch immer nicht perfekt, aber die Stärke und Kraft in meinem Bein sind endlich zurück", schildert Baz, der in den zurückliegenden Tagen sehr viele Kilometer auf dem Rennrad abspulte.

"Ich habe seit der letzten Runde hart trainiert. Ich komme also zuversichtlich nach Misano. Das ist ein Ort, an dem ich schon immer gern war, und ich freue mich darauf, meine Jungs zu sehen, mit ihnen zu arbeiten und die nächsten Rennen ab Misano auf der BMW zu genießen", so Baz.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.