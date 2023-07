BMW in Most: Comeback von Michael van der Mark und große Hoffnungen

Die Formkurve von BMW zeigte bei den zurückliegenden WSBK-Wochenenden in Donington und Imola nach oben. Dieser Trend soll in Most fortgesetzt werden. Die anspruchsvolle Strecke in Tschechien lag der BMW in den zurückliegenden Jahren. Das BMW-Werksteam tritt erstmals seit Assen in Stammbesetzung an, denn Michael van der Mark feiert sein Comeback.

"Ich bin wirklich glücklich, wieder zurück zu sein", erklärt Van der Mark. "Es ist eine lange Zeit vergangen, und ich freue mich auf dieses Rennen. Es wird nicht einfach sein, da ich viele Rennen verpasst habe, also wird der Speed sicherlich nicht von Anfang an da sein."

"Aber ich freue mich darauf, wieder auf dem Motorrad zu sitzen, mit den Jungs zusammenzuarbeiten und zumindest ein Rennwochenende vor der Sommerpause zu bestreiten. Jetzt fühle ich mich wieder zu 100 Prozent fit, also kann ich es kaum erwarten, wieder dabei zu sein und dieses Wochenende vor der Pause zu genießen", kommentiert der WSBK-Rückkehrer.

"Es ist schön, dass Mickey nach seiner langen Verletzungspause wieder mit an Bord ist", freut sich BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers. "Wir stellen aber keine zu großen Erwartungen an ihn. Wichtig ist, dass er auf der BMW M1000RR zurück in seinen Rennrhythmus findet, ehe er dann nach der Sommerpause wieder richtig angreift."

Kann BMW das Podium aus dem Vorjahr wiederholen?

An das Autodrom Most hat der BMW-Motorradsport-Direktor gute Erinnerungen, denn Scott Redding fuhr im Vorjahr auf das Podium. "Most ist eine Strecke, die uns in der Vergangenheit gut gelegen hat. Diese Tatsache in Kombination mit den positiven Eindrücken, die wir in den letzten Rennen gesammelt haben, definiert unsere Zielsetzung für das Wochenende", so Marc Bongers.

"Wir möchten vor der Sommerpause in geschlossener Mannschaftsstärke noch einmal starke Ergebnisse einfahren. Die Basis dazu gilt es, bereits im Qualifying zu legen, so wie dies Scott und Loris (Baz) in Imola getan haben und wie es auch Garrett (Gerloff) gelungen wäre, hätte er nicht in der Superpole Pech mit gelben Flaggen gehabt. Wir gehen zuversichtlich in das kommende Wochenende", erklärt der BMW-Motorradsport-Direktor vor dem achten Event der Saison.

BMW-Pilot Scott Redding will in Most in die Top 5 fahren Foto: Motorsport Images

Scott Redding ist als WM-Zwölfter aktuell bester BMW-Pilot. "Most ist eine Strecke, die mir liegt. Ich fahre gern dort", erklärt der Brite. "Im vergangenen Jahr hatten wir dort mit BMW ein gutes Ergebnis. Ich freue mich darauf, wieder dorthin zu kommen."

"Es ist eine andere Art von Rennstrecke, als wir es gewohnt sind. Hoffentlich können wir versuchen, wieder unter die Top 5 oder Top 6 zu kommen. Das wäre das Ziel, und weiter an dem Projekt zu arbeiten und so nah wie möglich an der Spitze zu sein", so Redding.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.