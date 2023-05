BMW: Ivo Lopes vertritt verletzten Michael van der Mark in Barcelona

Weil BMW-Stammpilot Michael van der Mark infolge seines schweren Assen-Sturzes mit Beinbruch ausfällt, muss das BMW-Werksteam in der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) mal wieder einen Ersatzpiloten nominieren. Für das anstehende Rennwochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ist die Wahl auf Ivo Lopes gefallen.

Lopes, aktueller Tabellenführer in der Spanischen Superbike-Meisterschaft, kommt in Barcelona in Vertretung für van der Mark zum Einsatz und gibt sein WSBK-Debüt. Der 26-jährige Portugiese fährt neben Stammpilot Scott Redding eine der beiden vom Werksteam eingesetzten BMW M1000RR.

"Es war immer mein Traum, in der Superbike-WM zu starten. Dieser Traum wird nun wahr", freut sich Lopes, weiß aber trotz Kenntnis der Strecke und der M1000RR, dass "die WSBK-Version des Bikes natürlich anders ist als die, die ich in der Spanischen Meisterschaft fahre".

"Ich werde am Wochenende sehr hart arbeiten und alles geben, um das Team bestmöglich zu unterstützen. Ich möchte mich für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken und wünsche gleichzeitig Michael van der Mark eine schnelle Genesung", so der Portugiese.

Was van der Mark betrifft, so ist derzeit offen, wann er sein Comeback geben kann. In Groningen wurde der Niederländer nach seinem Beinbruch vom Assen-Sonntag erfolgreich operiert. Derzeit läuft die Genesungsphase. Sollte van der Mark weitere Rennwochenenden im WSBK-Kalender 2023 verpassen, wird von Fall zu Fall entschieden, wer ihn vertritt.

Schon im vergangenen Jahr musste van der Mark verletzungsbedingt mehrere WSBK-Rennwochenenden auslassen. Damals wurde er von Ilja Michaltschik aus der Ukraine und von Peter Hickman aus Großbritannien vertreten. Nun ist also Ivo Lopes am Zug.

In der Spanischen Superbike-Meisterschaft, wo er aktuell der Tabellenführer ist, errang Lopes in der Saison 2021 auf einer BMW den Titel. Zwei Jahre zuvor war er der Champion in der nationalen Superbike-Meisterschaft seines Heimatlandes Portugal.

Mit Bildmaterial von BMW.