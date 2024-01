"BMW meint es ernst" - Erfolge in der Superbike-WM nur eine Frage der Zeit?

BMW hat diese Woche als erster der fünf Hersteller das WSBK-Projekt für die Superbike-WM 2024 präsentiert. Beim Launch im Motorradwerk in Berlin waren die vier Werkspiloten Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding und Garrett Gerloff vor Ort und beantworteten einige Fragen.

Wir wollten von Michael van der Mark wissen, ob BMW der Hersteller ist, der aktuell die größten Bemühungen in sein WSBK-Projekt steckt. "Ich denke schon, ja", kommentiert der Niederländer. "Es gibt viele Veränderungen. Wir haben jetzt ein Testteam. Es ist nicht nur ein Testteam, sondern ein wirklich ernstes Aufgebot mit zwei richtig starken Fahrern. BMWs Anstrengungen sind weiter gewachsen."

Ex-Weltmeister Sylvain Guintoli und Grand-Prix-Sieger Bradley Smith unterstützen BMW bei der Entwicklung der M1000RR (wie das BMW-Testteam funktioniert). Zudem passiert hinter den Kulissen viel, um schneller neue Teile für das Superbike herzustellen.

Van der Mark fährt seit 2021 für BMW. "Das Motorrad hat sich in dieser Zeit stark verändert. Zu Beginn war das Handling des Motorrads wirklich schwierig. Das konnten wir stark verbessern", berichtet der WSBK-Routinier im Gespräch mit Motorsport-Total.com.

"Das gesamte Projekt wächst immer weiter. Es stoßen neue Leute zum Projekt. Die neuen Teile werden jetzt schneller entwickelt. Es ist alles stark gewachsen", erkennt Van der Mark eine positive Entwicklung bei BMW.

Geständnis: Michael van der Mark war nach dem Comeback nicht voll fit

Einige schwere Verletzungen warfen Van der Mark in den beiden vergangenen Jahren zurück. Mittlerweile ist er wieder bei vollen Kräften und kann ohne Einschränkungen seine Fitness trainieren.

Michael van der Mark musste nach dem Highsider in Assen monatelang pausieren Foto: Motorsport Images

"Ich habe mittlerweile keine Einschränkungen mehr. Bei meinem Comeback im vergangenen Jahr hatte ich durchaus einige Probleme", gesteht Van der Mark. "Doch die Pause nach dem Saisonfinale half mir dabei, wieder meine volle Fitness zurückzuerlangen. Jetzt habe ich keinerlei Probleme mehr."

Erneut mit Toprak Razgatlioglu in einem Team

Mit Toprak Razgatlioglu erhält Michael van der Mark einen neuen Teamkollegen. Der Ex-Champion ist nach Tom Sykes und Scott Redding der dritte Fahrer, mit dem sich Van der Mark die BMW-Box teilt. Bereits bei Yamaha bildete Van der Mark mit Razgatlioglu ein Team.

Bei BMW erneut vereint: Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark Foto: BMW Motorrad

"Ich habe bereits mit Toprak zusammengearbeitet", erinnert sich Van der Mark an die WSBK-Saison 2020, in der er mit Razgatlioglu das Yamaha-Werksteam bildete. "Es ist schön, jetzt wieder mit ihm ein Team zu bilden. Ich kann viel von ihm lernen", so der Niederländer.

Mit welchem Ziel geht Van der Mark in die neue Superbike-WM-Saison? "Ich will gewinnen!", stellt er klar. "Natürlich wollen wir die Meisterschaft gewinnen. Doch zuerst müssen wir in der Lage sein, Rennen zu gewinnen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.