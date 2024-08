BMW: Positive Signale bei Van der Mark und Gerloff, Redding bleibt Sorgenfall

BMW feierte bei der Superbike-WM in Portimao drei weitere Siege von Toprak Razgatlioglu (zur Reaktion), freute sich aber auch über die guten Ergebnisse von Michael van der Mark und Garrett Gerloff. Van der Mark führte kurzzeitig und schrammte im Sprint knapp an einem Top-3-Finish vorbei. Markenkollege Gerloff aus dem Bonovo-Team gelang am Samstag mit P4 ein Befreiungsschlag. Scott Redding hingegen erlebte ein weiteres enttäuschendes Wochenende.

Mit 25 gesammelten Punkten war Michael van der Mark der fünfterfolgreichste Fahrer des WSBK-Wochenendes in Portimao. Von Startplatz fünf aus fuhr er im Samstags-Rennen zu P6, wurde im Sprint Vierter und beendete Lauf zwei auf P7.

"Wir hatten ein wirklich schönes Superpole-Rennen mit einigen tollen Duellen", freut sich Van der Mark. "Ich habe um das Podium gekämpft. In der letzten Kurve habe ich versucht, Alex Lowes von außen zu überholen, und ich war auf der perfekten Linie, aber kurz vor der Ziellinie bekam ich plötzlich einen starken Wheelie und habe dadurch das Podium verpasst."

Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark erlebten ein erfolgreiches Wochenende Foto: BMW Motorrad

"Ich denke, der Wind hat einiges verändert, besonders für mich", sucht Van der Mark nach der Ursache. "Es war schade, aber es war ein langes Rennen, und ich habe so hart gekämpft, wie ich konnte. Leider habe ich das Rennen nur auf P7 beendet. Aber insgesamt war es ein fantastisches Wochenende für das gesamte Team, also können wir zufrieden sein."

Garrett Gerloff: Großer Befreiungsschlag am Samstag

Die erste Hälfte der WSBK-Saison 2024 verlief für Garrett Gerloff eher durchwachsen. Der beste BMW-Pilot der zurückliegenden Saison erlebte einige enttäuschende Wocheneden, konnte sich in Portimao aber wieder von seiner besten Seite zeigen. Am Samstag stürmte Gerloff zu P4: ein riesiger Befreiungsschlag für den US-Amerikaner.

Garrett Gerloff setzte sich am Samstag stark in Szene Foto: BMW Motorrad

"Der Sonntag hier in Portimao war nicht so fantastisch wie der Samstag", bemerkt Gerloff. "Das Superpole-Rennen hier war einfach ein Kampf. Ich hatte nicht den besten Start, musste beim Start das Gas zurücknehmen und wurde dann von einer Gruppe von Jungs überholt. Alle sind schnell, ich konnte mich nicht wieder auf Platz neun vorarbeiten."

"Also bin ich eine Reihe weiter hinten ins Hauptrennen gestartet. In diesem zweiten Rennen war es dasselbe. Ich hatte Probleme mit den Starts. Ich fiel so weit zurück und musste mich dann wieder nach vorne arbeiten", beschreibt Gerloff.

Schlechte Starts verhinderten bessere Ergebnisse am Sonntag Foto: BMW Motorrad

Weit von den Top 10 entfernt: Was ist bei Scott Redding los?

Die Zukunft von Scott Redding hingegen ist weiter unklar. Der Brite verfügt über einen Vertrag für 2025, doch BMW kann Redding keinen Platz anbieten. Es kursieren Gerüchte, dass Redding im neu formierten MGM-Ducati-Team von Michael Galinski die erste Wahl ist.

Mit seinen Leistungen in Portimao empfahl sich Redding nicht unbedingt für eine weitere Saison in der Superbike-WM. Von P16 aus gestartet konnte er weder in Lauf eins noch im Sprint in die Punkte fahren. Das zweite Hauptrennen beendete er auf einem glanzlosen 14. Platz.

Scott Redding sammelte in Portimao nur zwei WM-Punkte Foto: BMW Motorrad

"Später im zweiten Rennen habe ich mich dann etwas besser gefühlt. Wir haben ein paar Änderungen am Motorrad vorgenommen", erklärt Redding. "Ich war also ziemlich froh, dass ich wieder in die Richtung gegangen bin, die mir geholfen hat. Aber den Großteil des Wochenendes waren wir recht langsam. Es ist schwierig, im Rennen dieses Tempo zu fahren."

Wohin führt der Weg von Scott Redding nach der WSBK-Saison 2024? Foto: BMW Motorrad

"Ich denke, ich hätte es vielleicht selbst ein bisschen besser hinbekommen können. Insgesamt war ich nicht glücklich, aber zumindest froh, dass ich am Ende des Wochenendes ein solideres Rennen hingelegt habe. Ich hoffe, wir können darauf in Magny-Cours aufbauen", so Redding.

In der Meisterschaft befindet sich Razgatlioglu mit 365 von 434 möglichen Punkten voll auf WM-Kurs. Teamkollege Michael van der Mark (121 Punkte) ist als WM-Neunter zweitbester BMW-Pilot. Garrett Gerloff (71 Punkte) sammelte in Portimao 21 Zähler und schob sich auf P12 der Fahrerwertung. Scott Redding (48 Punkte) liegt in der WM auf P14.