BMW sucht Ersatz: Scott Redding äußert sich kritisch zu Ilya Mikhalchik

BMW-Werkspilot Michael van der Mark zog sich bei der Superbike-WM in Estoril einen Oberschenkelhalsbruch zu und fällt vermutlich bis September aus. BMW hat noch keinen Ersatzfahrer nominiert, doch Ilya Mikhalchik, der bereits beim Saisonauftakt in Aragon einsprang, dürfte die logische Wahl sein. Scott Redding allerdings hat Bedenken, dass die Entwicklung der BMW M1000RR für Mikhalchik nebensächlich ist.

"Ilya ist die logische Wahl. Er hat in Aragon sehr gute Arbeit geleistet", kommentiert BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers im Exklusiv-Gespräch mit 'Motorsport-Total.com' in Estoril. Bongers hat bereits mit Mikhalchik Kontakt aufgenommen und die Kalender der Rennserien abgeglichen.

"Weder in der Langstrecken-WM noch in der Spanischen Meisterschaft gibt es bei den kommenden drei WSBK-Events Terminüberschneidungen", bemerkt der BMW-Motorradsport-Direktor.

"Wir können nicht erwarten, dass Van der Mark eher zurückkommt. Aber noch gibt es keine klaren Aussagen über seinen Genesungszeitraum. Ich erwarte aber nicht, dass er vor Magny-Cours wieder einsatzbereit ist", gibt sich Marc Bongers realistisch.

Warum Scott Redding nicht von Ilya Mikhalchik überzeugt ist

Scott Redding aber ist nicht vollkommen überzeugt, dass Ilya Mikhalchik die perfekte Wahl ist: "Es ist schwierig. Ilya fährt ziemlich gut, das muss ich zugeben. Aber er fährt, um sich einen Platz zu sichern. Er denkt nicht wirklich daran, das Projekt weiterzuentwickeln."

Vernachlässigt Ilya Mikhalchik die Entwicklung und denkt nur an gute Ergebnisse? Foto: BMW Motorrad

"Er fährt ausschließlich um Ergebnisse, wie ich es in seiner Situation auch tun würde. Ich würde auch zeigen wollen, was ich kann. Aber das kann auch negative Effekte haben", warnt Redding, der beim Saisonauftakt in Aragon große Mühe hatte, Mikhalchik zu folgen.

"Er fährt seit so vielen Jahren für BMW und weiß, wie er bestimmte Situation managen muss", erklärt Redding und erinnert sich an das Wochenende in Aragon: "Als alle schneller wurden, bekam er Probleme. Doch zu Beginn des Wochenendes war er schneller. Wir taten das, was er machte. Doch er war bereits an seinem Limit. Wir mussten dann unseren eigenen Weg einschlagen, um schneller zu werden."

Beim Einsatz in Aragon überraschte der IDM-Champion mit seinem Tempo Foto: Motorsport Images

Doch wer wäre besser geeignet als Mikhalchik? "Schwierig", grübelt Redding und schaut auf die Fahrer in die Britischen Meisterschaft: "Die Jungs aus der BSB haben in ihrer Meisterschaft ein hohes Niveau. Doch wenn sie in der Superbike-WM kommen, dann haben diese Fahrer zu 80 Prozent Probleme, den nötigen Schritt zu machen."

"Es liegt nicht daran, weil sie nicht dazu fähig sind. Doch sie sind an etwas anderes gewöhnt und benötigen Zeit, um sich anzupassen. Ilya kennt die Kurse und ist nicht schlecht. Er ist die logische Wahl", kommentiert Redding.

BMW befürchtet nicht, dass die Entwicklung mit Mikhalchik still steht

Was sagt BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers zu Scott Reddings Bedenken, Ilya Mikhalchik würde sich nicht um die Entwicklung kümmern? "Für die Entwicklung braucht man ja auch gute Rundenzeiten", bemerkt Bongers.

Marc Bongers erwartet, dass Michael van der Mark erst nach der Sommerpause zurückkehrt Foto: BMW Motorrad

"Natürlich will er sich empfehlen. Er hat drei Mal die Deutsche Meisterschaft gewonnen, ist in der Spanischen Meisterschaft gut dabei und in der Langstrecken-WM ist er zusammen mit seinen Teamkollegen eine Bank. Er ist noch sehr jung. Natürlich ist die Superbike-WM sein Ziel. Er will sich empfehlen", bestätigt Bongers.

"Aber er muss sich auch bei uns empfehlen und muss gute Arbeit abliefern. Das bedeutet auch Entwicklungsarbeit, aber das lässt sich gut kombinieren, denke ich", kommentiert der BMW-Verantwortliche.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.