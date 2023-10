Brüche im Oberschenkel und in der Wirbelsäule: Update zu Lennox Lehmann

Die Supersport-300-WM-Saison war für Lennox Lehmann nach einem schweren Sturz in Aragon (Spanien) vorzeitig beendet. Beim Saisonfinale in Portimao (Portugal) fiel Lehmann verletzungsbedingt aus (Freudenberg-KTM-Teamkollege Dirk Geiger wurde WM-Vierter). Seit seinem Sturz in Aragon wurde der 17 Jahre alte Dresdner bereits mehrfach operiert.

In Spanien behandelten die Ärzte den Bruch des Oberschenkels. Nachdem Lehmann stabil genug war für den Weitertransport nach Deutschland, erfolgte am Sonntag die Heimreise. Bereits am Montag wurde der WM-Laufsieger in Dresden an der Wirbelsäule operiert.

Mit Schrauben und Platten wurde der Bruch der beiden Wirbel von stabilisiert. Laut den behandelnden Ärzten sieht der Heilungsplan sehr positiv aus. Durch die gute körperliche Basis kann Lehmann voraussichtlich nach etwa sechs bis acht Wochen sein Training wieder aufnehmen. Voraussetzung dafür ist ein gut verlaufender Heilungsprozess.

"Ich freue mich, wieder 'daheim' zu sein. Ich möchte mich aber auch gleichzeitig bei den Ärzten und Schwestern in Saragossa bedanken. Sie haben versucht, mir den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen", erklärt Lehmann.

Lennox Lehmann verpasste das Saisonfinale in Portimao Foto: Lennox Lehmann

Mentor und Ex-Racer Dario Giuseppetti half vor Ort bei der Kommunikation mit den spanischen Ärzten. Zudem waren die Eltern an der Seite des sächsischen Teenagers, der in diesem Jahr einige Höhen und Tiefen erlebte.

"Lieben Dank auch an Dario und meine Eltern welche die ganze Zeit vor Ort waren und mir zur Seite standen. Und natürlich auch noch einmal lieben Dank an alle für die Genesungswünsche und die aufbauende Worte", bedankt sich Lehmann.

"Die Operationen sind soweit gut verlaufen. Nun geht es an die Regeneration. Ich hoffe natürlich, schnell wieder fit zu werden um mit dem Training beginnen zu können", schaut der ehemalige IDM-Champion zuversichtlich in die Zukunft.

WSSP300 in Most: Lennox Lehmann auf dem Weg zum ersten WM-Sieg Foto: Pirelli

Offen ist, wo Lehmann im kommenden Jahr an den Start geht. Nach zwei Jahren in der Supersport-300-WM wurde der Aufstieg in eine Supersport-Meisterschaft angestrebt. Bisher unklar ist, ob Lehmann im Fahrerlager der Superbike-WM bleibt oder ob er in das IDM-Paddock zurückkehrt.

Die WSSP300-Saison beendete er auf P16 der Fahrerwertung. Beim Rennwochenende in Most holte sich Lehmann seinen Debütsieg in der Weltmeisterschaft.

Mit Bildmaterial von Lennox Lehmann.