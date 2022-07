Carl Fogarty: Alvaro Bautista überrascht, aber anderer Fahrer ist sein WM-Favorit

Audio-Player laden

Ex-Vizeweltmeister Alvaro Bautista fand nach seiner Rückkehr zu Ducati zu alter Stärke. Mit seinen Siegen in Aragon, Assen, Estoril und Misano machte Bautista die durchwachsenen Honda-Jahre vergessen und übernahm die Führung in der Meisterschaft. Nach einem Drittel der Saison liegt der Spanier 36 Punkte vor Rekord-Weltmeister Jonathan Rea und bereits 79 Punkte vor Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu. Superbike-Legende Carl Fogarty hätte Bautista diese Erfolge nicht zugetraut.

"Es ist ein bisschen so wie vor drei Jahren. Damals ging es schief. Also warten wir ab. Doch ich muss zugeben, dass ich es als Fehler ansah, ihn für 2022 zurückzuholen", wird Fogarty von 'WorldSBK.com' zitiert. "Normalerweise liege ich bei solchen Entscheidungen meist richtig. In diesem Fall war ich mir nicht sicher. Bei neun von zehn Transfers liege ich richtig, doch hier lag ich falsch. Zumindest bisher."

"Vor drei Jahren ging es zur Saisonhalbzeit komplett schief. Hoffentlich hat er daraus gelernt und ist konzentriert. Ich gratuliere ihm und Ducati. Es ist toll, das zu sehen", so der viermalige Superbike-Weltmeister.

Wiederholen sich die Szenen der WSBK-Saison 2019?

Vor drei Jahren befand sich Bautista auf der damals neuen Ducati Panigale V4R auf Titelkurs. Stürze im Sommer kosteten die WM-Führung und wenig später den Anschluss an Jonathan Rea, der 2019 seinen fünften WM-Titel einfuhr.

WSBK 2019: Alvaro Bautista verlor die WM-Führung durch eine Reihe von Stürzen Foto: LAT

Carl Fogarty tippt weiterhin auf Jonathan Rea

"Ich sagte das zu Beginn der Saison und habe meine Meinung nicht geändert. Und ich habe es auch vor drei Jahren gesagt, als Alvaro die ersten elf Rennen gewinnen konnte. Seine Konstanz ist unaufhaltsam. Er macht nur sehr selten Fehler", weiß Fogarty.

Jonathan Rea liegt aktuell 36 Punkte hinter Alvaro Bautista Foto: Dominik Lack

Im Vergleich zu den 1990ern geht es im Fahrerlager der Superbike-WM deutlich harmonischer zu. "Ich hasste einfach jeden. Und das war nötig, um Rennen zu gewinnen. Jonny ist anders. Er ist eine viel nettere Person", vergleicht Fogarty.

Mit Bildmaterial von Ducati.