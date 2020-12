Carl Fogartys Prognose für die WSBK 2021: "Jonathan Rea triumphiert erneut"

Im Gegensatz zu den Jahren zuvor wurde der Titel in der Superbike-WM in diesem Jahr erst beim Saisonfinale vergeben. Jonathan Rea (Kawasaki) setzte sich schlussendlich erneut durch, musste aber bis zum Ende kämpfen.

Herausforderer Scott Redding (Ducati) lag zwischenzeitlich in Führung und wurde am Ende Vize-Weltmeister. Durch einen technischen bedingten Ausfall im ersten Rennen in Estoril platzten Reddings WM-Hoffnungen.

WSBK-Ikone Carl Fogarty begrüßt die Abwechslung in der Superbike-WM. Fogarty gilt als großer Bewunderer von Reas Fähigkeiten. Dennoch wünscht sich der langjährige Ducati-Pilot mehr Abwechslung in der Meisterschaft.

Carl Fogarty sieht kein Ende der Erfolgsserie von Jonathan Rea Foto: Ducati

"Es war interessant, viel besser als im Jahr davor", bemerkt Fogarty im Gespräch mit 'MotoSprint'. "Es war in diesem Jahr interessanter, weil Scott auf der Ducati dabei war. Er gewann im Vorjahr die Britische Meisterschaft. Schlussendlich war Jonathan Rea zu stark und zu konstant. Das überraschte mich nicht."

"Ich rechnete damit, dass Jonathan die Meisterschaft gewinnt, Scott ihn aber stark herausfordert. Das war der Fall", kommentiert Fogarty die Saison 2020. Und welche Erwartungen hat der viermalige WSBK-Champion mit Blick auf die Saison 2021?

"Jonathan ist so stark. Er ist unglaublich hungrig und motiviert. Seine Konstanz ist unglaublich, egal wie das Wetter ist. Es ist sehr schwierig, ihn zu besiegen", grübelt Fogarty. "Es wird im kommenden Jahr vermutlich noch enger sein, doch ich rechne erneut damit, dass Jonathan wieder triumphiert. Scott wird aber sehr nah dran sein."

