Carlos Checa: Alvaro Bautista nicht nur auf den Geraden besser als der Rest

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista befindet sich in der laufenden Saison voll und ganz auf Kurs, seinen Titel zu verteidigen. Von den ersten zwölf Rennen hat Bautista elf gewonnen. In den Hauptrennen ist der Spanier ungeschlagen. Ex-Champion Carlos Checa staunt, was sein Landsmann mit der Ducati Panigale V4R anstellt. Beim WSBK-Event in Barcelona war Checa vor Ort und genoss die Zeit im Fahrerlager der Superbike-WM.

"Ich fühle mich sehr gut, ich genieße mein Leben und vor allem die Rennen als Zuschauer. Ich hatte die Möglichkeit, in Barcelona zu sein und alle Rennen zu verfolgen. Ich versuchte, mir jedes Rennen anzusehen. Es ist sehr aufregend. Ich denke, es ist ein sehr ausgewogener Sport, auch wenn Bautista im Moment einen klaren Vorteil hat", erklärt Checa im Gespräch mit 'WorldSBK.com'.

Von 2008 bis 2013 war Checa Stammpilot in der Superbike-WM und gewann 2011 mit Ducati die Meisterschaft. Mit der WSBK fühlt sich Checa nach wie vor sehr verbunden. "Ich mag diese Art von Motorrädern und das Programm während des Wochenendes mit den verschiedenen Klassen. Ich denke, es ist eine gute Meisterschaft, in der die Leistung jedes Jahr steigt, auch wenn jetzt Bautista einen Schritt voraus ist", so Checa.

Carlos Checa gewann 2011 mit Ducati die Meisterschaft Foto: Motorsport Images

"Er liefert die Antworten auf der Strecke, das ist ganz klar", bemerkt Checa mit Blick auf Bautistas Leistungen. "Er ist ein Fahrer, der von Anfang an ein sehr gutes Gefühl für dieses Motorrad hatte. Das war bereits 2019 so, als er die Meisterschaft anführte, sie am Ende verlor und dann zu Honda wechselte."

"Dieses Jahr hat er gezeigt, dass er perfekt mit diesem Motorrad harmoniert", erklärt Checa. Mit der V4-Ducati hat Bautista bereits 43 Rennen gewonnen. "Als er im vergangenen Jahr zurückkam, hatte er ein wenig zu kämpfen. Bei der Beschleunigung und dem Topspeed hatte er einen klaren Vorteil", analysiert Checa.

Carlos Checa startete in der WSBK eine zweite Karriere Foto: Althea

Doch es sind mittlerweile nicht nur die Geraden, auf denen Bautista der Konkurrenz einen Schritt voraus ist. "Für mich hat er in diesem Jahr eine großartige Entwicklung gemacht, weil er beim Bremsen und auch in den Kurven besser fährt als seine Konkurrenten und beim Beschleunigen nach wie vor einen kleinen Vorteil hat", erkennt Checa.

"Ich habe einige Rennen gesehen. Vor allem in Assen sah es so aus, als würde er weniger Strecke zurücklegen, weil er so gut mit dem Motorrad durch die Kurven kommt. Es ist eine Freude, ihn so fahren zu sehen", schwärmt Checa von den Rennen seines Landsmannes.

Mit Bildmaterial von Ducati.