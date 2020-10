Chaz Davies raus: Michael Ruben Rinaldi fährt 2021 für Ducati Superbike-WM

Nun hat es Ducati offiziell bestätigt: Die Zeit von Chaz Davies geht zu Ende. In der Superbike-WM-Saison 2021 wird Michael Ruben Rinaldi der Teamkollege von Scott Redding sein. Damit setzt Ducati auf die Jugend. Davies ist 33 Jahre alt, Rinaldi 24.

Seit dem Jahr 2014 fuhr Davies für das Ducati-Werksteam. Der Waliser wurde dreimal Vizeweltmeister und einmal WM-Dritter. Auch derzeit liegt er vor dem Saisonfinale in Estoril (Portugal) auf WM-Platz drei.

Insgesamt hat Davies 27 Rennen gewonnen, wobei seine Formkurve jüngst nach unten zeigte. 2018 konnte er nur zwei Rennen gewinnen. Im vergangenen Jahr eines und auch aktuell hält er bei einem Saisonsieg. Schlussendlich konnte er Kawasaki-Ass Jonathan Rea nie vom WM-Thron stoßen.

"Ich möchte mich bei Chaz bedanken", sagt Ducati-Motorsportchef Gigi Dall'Igna. "Er war in den vergangen sieben Jahren immer ein exzellenter Botschafter unserer Marke. Er hat mit uns wichtige Ergebnisse erzielt: 27 Siege plus 59 weitere Podestplätze. Er war dreimal WM-Zweiter."

Was Chaz Davies im nächsten Jahr machen wird, ist derzeit noch ungewiss Foto: Ducati

Ähnlich wie in der MotoGP schlägt Ducati auch in der Superbike-WM den Weg Richtung Jugend ein. Rinaldi debütierte 2018 in der Topklasse. Er bestritt damals nur die Rennen in Europa. 2019 gab es dann mit dem Barni-Team die erste komplette Saison.

Aber erst in diesem Jahr kamen nach dem Wechsel zu Go-Eleven die ersten Topergebnisse zustande. In Aragon ging sein Stern auf. Rinaldi gewann das erste Rennen und stand dann auch im Superpole-Rennen und im zweiten Hauptrennen auf dem Podest.

"Wir freuen uns, Michael Ruben Rinaldi im Werksteam begrüßen zu dürfen", sagt Dall'Igna. "In diesem Jahr hat Michael seine Konkurrenzfähigkeit gezeigt und sie mit dem Sieg in Aragon gekrönt. Er hat immer um Spitzenplätze gekämpft."

"Wir glauben, dass für ihn nun die Zeit gekommen ist, ins offizielle Werksteam zu wechseln. Wir sind uns sicher, dass er eine große Zukunft vor sich hat." In der WM-Wertung ist Rinaldi Siebter. Er hat um 56 Punkte weniger gesammelt als Davies.

In Aragon gewann Michael Ruben Rinaldi sein erstes WorldSBK-Rennen Foto: Motorsport Images

Rinaldi wurde seit fünf Jahren von Ducati als neuer Nachwuchsfahrer aufgebaut. 2016 bestritt er mit dem Juniorteam den Superstock-1000-Cup. 2017 gewann er den Europameistertitel, bevor es 2018 die ersten Einsätze in der Superbike-WM gab.

"Nach dieser aufregenden Reise mit Ducati ist es eine Ehre für mich, ins Werksteam zu wechseln. Es ist auch eine Bestätigung für die Qualität der Arbeit über die vergangenen Jahre", sagt Rinaldi. "Mein erstes Ziel wird es sein, mit Resultaten für ihr Vertrauen zurückzuzahlen."

"Als Italiener ist es ein außergewöhnliches Gefühl, für Ducati zu fahren. Ich bin mir sicher, dass die Leidenschaft der Ducatisti für eine extra Portion Motivation sorgen wird", glaubt Rinaldi, der sich bei allen Unterstützern der vergangenen Jahre bedankt.

Wo Davies im nächsten Jahr fahren wird, ist derzeit nicht bestätigt.

