Comeback bei BMW: Leon Haslam springt in Imola als Ersatzfahrer ein

Tom Sykes befindet sich auf dem Weg der Besserung. Eine Woche nach dem schweren Unfall im zweiten Rennen in Donington hat der Brite das Krankenhaus in Nottingham verlassen können. Auf Krücken gestützt und mit einer großen Schiene am linken Bein zeigte Sykes Fotos auf seinem Instagram-Kanal.

"Ich verlasse das Krankenhaus exakt eine Woche, nachdem ich hineingekommen bin", schreibt er zu dem Foto. "Ich muss mich bei so vielen Menschen bedanken. Aber vor allem bei der medizinischen Betreuung der Donington-Strecke und dem Queens-Krankenhaus."

"Ich habe rechts zehn gebrochene Rippen. Drei davon sind zweimal gebrochen. Es sind also praktisch 13 Brüche im rechten Brustkorb. Das ist nicht gut, wenn man Lachen will! Auch der linke Knöchel ist gebrochen. Aber das zählt nicht so viel, wenn Rippen involviert sind."

Nach der Trennung von Puccetti-Kawasaki hat Sykes im BMW-Team den verletzten Michael van der Mark vertreten. Sykes fuhr in Imola und anschließend in Donington. Der Niederländer hat sich beim Heimrennen in Assen den linken Oberschenkel gebrochen.

Zuletzt besuchte van der Mark das Superbike-Paddock in Donington. Nach einem Test stellte er ein mögliches Comeback in Imola in Aussicht. Er wollte aber nur zurückkehren, wenn er sich vollkommen fit fühlt. Das ist noch nicht der Fall.

Am kommenden Wochenende wird in Imola Leon Haslam die zweite M1000RR des Werksteams fahren. Der 40-Jährige fuhr bereits 2011 und 2012 für BMW. In diesen beiden Jahren eroberte der Brite mit der damaligen S1000RR acht Podestplätze.

"Zunächst einmal vielen Dank an Leon, dass er kurzfristig bereitsteht, um für uns in Imola an den Start zu gehen", sagt BMW-Motorrad-Motorsport-Direktor Marc Bongers. "Wir kennen uns gut aus der Vergangenheit, in der wir gemeinsam Erfolge gefeiert haben."

"Und in dieser Saison ist er in der BSB in die BMW-Familie zurückgekehrt und ist auch gut mit der neuen M1000RR vertraut. Zudem ist er ein Superbike-Urgestein. Wir sind überzeugt, dass er in Imola schnell wieder auf Pace kommen wird."

"Nach seinem Sturz in Donington ist Tom Sykes auf dem Weg der Besserung und wurde am Sonntag nach einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen. Wir alle senden ihm unsere besten Wünsche."

"Michael hat vergangene Woche an einem Trackday teilgenommen. Eine Rückkehr in Imola wäre jedoch noch zu früh. Wir haben gemeinsam entschieden, dass er an diesem Wochenende noch aussetzt und wir dann weitersehen werden."

Haslam fuhr im vergangenen Jahr vereinzelte Rennen für Pedercini-Kawasaki in der Superbike-WM. Aktuell bestreitet er mit einer BMW die Britische Superbike-Meisterschaft. 2018 hat Haslam diese Serie mit einer Kawasaki gewonnen.

"Mich verbindet mit Imola eine lange Geschichte", sagt Haslam und blickt auf das verlorene WM-Duell mit Max Biaggi zurück. "2010 haben wir die Meisterschaft bis Imola ausgefochten. Ich habe viele Erinnerungen an diese Strecke."

"Es ist großartig, wieder für BMW zu fahren. Wir treten mit der M1000RR in Großbritannien an, und nun freue ich mich darauf, mit Shaun Muir und den Jungs zusammenzuarbeiten. Ich habe keine großen Erwartungen. Ich möchte einfach versuchen, es zu genießen, und hoffentlich können wir einige gute Informationen sammeln und gute Resultate einfahren."

