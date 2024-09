Comeback in der Superbike-WM: Marvin Fritz vertritt Aegerter in Cremona

Wenn am kommenden Wochenende die Superbike-WM zum ersten Mal auf der Cremona-Rennstrecke in Norditalien gastiert, werden zwei Deutsche im Einsatz sein. Einerseits ist das Stammfahrer Philipp Öttl bei GMT94-Yamaha. Andererseits kehrt Marvin Fritz für einen Gaststart in die WorldSBK zurück.

Fritz wird in Cremona Dominique Aegerter im GRT-Yamaha-Team vertreten. Der Schweizer hat sich Ende August beim sportlichen Training in Österreich mehrere Verletzungen zugezogen. Er befindet sich auf dem Weg der Besserung, benötigt aber noch etwas Zeit.

Zuletzt in Magny-Cours wurde Aegerter von Alessandro Delbianco vertreten. Der Italiener sammelte im ersten Rennen als Zehnter WM-Punkte. Im Superpole-Rennen wurde er 13. und im zweiten Hauptrennen ebenfalls 13.

Fritz war am vergangenen Wochenende in der Langstrecken-WM mit dem YART-Yamaha-Team im Einsatz. Beim Bol d'Or, dem abschließenden 24-Stunden-Rennen der EWC-Saison 2024, ging es noch um den WM-Titel.

Den Sieg beim Bol d'Or, der auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich ausgetragen worden ist, sicherte sich das SERT-Suzuki-Team. YART belegte hinter dem KM99-Yamaha-Team den dritten Platz. Somit war SERT Weltmeister. YART wurde WM-Zweiter.

Nun erhält Fritz, der bei YART zusammen mit Niccolo Canepa, der seine Karriere nach dem Bol d'Or beendet hat, und mit Karel Hanika fährt, eine Chance in der Superbike-WM. Vier Rennwochenenden hat der Deutsche in dieser Serie schon bestritten.

In der EWC klappte es für YART knapp nicht zur Titelverteidigung

Foto: Yamaha/GPAGENCY

Das war zunächst im Jahr 2021. Mit dem YART-Team trat Fritz in Most und in Jerez an. Diese R1 entsprach mehr der EWC-Version als der WSBK-Spezifikation. Ein zehnter Platz beim Debüt in Most war sein bestes Ergebnis.

2022 gab es zwei Auftritte. Zunächst vertrat Fritz in Estoril im Motoxracing-Yamaha-Team den verletzten Roberto Tamburini. Im Herbst trat er mit YART in Portimao an. In keinem der insgesamt sechs Portugal-Rennen gelangen Fritz WM-Punkte.

Nun geht es für Fritz mit dem GRT-Team nach Cremona. "Zunächst wünsche ich Dominique eine rasche Genesung! Ich freue mich auf Cremona und das GRT-Team. Die Yamaha R1 in der Superbike-WM ist ein Traum für mich", sagt der 31-Jährige, der mit Startnummer 17 fahren wird.

"Ich werde auf Domis Motorrad aufpassen. Ich werde mich auf viele Dinge einstellen müssen, denn seit meiner letzten Wildcard in Portimao hat sich viel verändert. Ich werde versuchen, das Wochenende zu genießen und mein Bestes zu geben. Ich habe keinen Druck."

Ein wesentlicher Unterschied betrifft auch die Reifen, denn YART fährt in der EWC mit Bridgestone, während in der Superbike-WM Pirelli der Einheitsausrüster ist.