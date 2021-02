Corteses Ex-Team setzt auf die Jugend: Pedercini verpflichtet zweiten Rookie

Samuele Cavalieri wird in der neuen WSBK-Saison bei Pedercini-Kawasaki fahren. Cavaliere geht als Teamkollege von Loris Cresson an den Start. Somit setzt Pedercini auf zwei WSBK-Rookies, die zudem sehr jung sind. Cavaliere ist 23 Jahre als, Teamkollege Cresson ist erst 22 Jahre alt. Sandro Corteses Chancen auf weitere Rennen mit Pedercini haben somit vorerst einen Dämpfer erlitten.

Cavaliere fuhr bereits in der Saison 2019 für Motocorsa-Ducati in Misano mit einer Wildcard und holte einen 13. Platz. Im Vorjahr übernahm der Italiener die Ducati Panigale V4R des Barni-Teams, konnte aber keine Punkte einfahren. In der Italienischen Superbike-Meisterschaft holte er Podestplätze und war 2020 einer der Titelkandidaten.

"Ich bin unglaublich froh, zum Pedercini-Team zu stoßen und meine erste volle Saison in der Superbike-WM zu absolvieren", kommentiert der Pedercini-Neuzugang. "Es wird meine erste Saison mit Kawasaki. Sie haben ein neues Motorrad präsentiert, das wir bekommen werden. Ich bin gespannt, es so schnell wie möglich zu testen."

"Das erste Ziel ist es, Erfahrung zu sammeln", bemerkt Cavalieri. "Es gibt viele Kurse, die ich bisher nur auf der PlayStation gesehen habe. Es ist wichtig, Schritt für Schritt vorzugehen und die Leistungen zu verbessern."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.