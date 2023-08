Danilo Petrucci 2024: Platz im Honda-Werksteam reizvoller als Barni-Ducati?

Danilo Petrucci kommt in der laufenden WSBK-Saison immer besser in Schwung. Der ehemalige MotoGP-Pilot steigerte sich bei den zurückliegenden Rennwochenenden deutlich und schaffte in Donington und Most den Sprung aufs Podium (zur Reaktion nach seinem bisher besten WSBK-Ergebnis). Petrucci geht als WM-Sechster in die Sommerpause. Noch nicht klar ist, wie es 2024 beim 32-jährigen Italiener weitergeht.

Eine weitere Saison bei Barni-Ducati wäre die naheliegende Entscheidung, denn Petrucci harmoniert sowohl mit dem Team sehr gut als auch mit der Ducati Panigale V4R. Aber es gibt in der Superbike-WM auch noch unbesetzte Plätze im Werksteam von Honda.

Um mit den Werkspiloten an der Spitze mithalten zu können, muss sich Petrucci stark ins Zeug legen. "Ich will in dieser Meisterschaft konkurrenzfähig sein. Barni gibt 100 Prozent. Um mit den Werksfahrern kämpfen zu können, müssen wir alle unser absolutes Maximum geben", erklärt Petrucci.

Welchen Nachteil Barni im Vergleich zum Werksteam hat

Technisch gibt es zwischen Petruccis Ducati und den Motorrädern der Werkspiloten so gut wie keine Unterschiede. Auch andere Hersteller stellen ihren Satelliten-Teams Werksmaterial zur Verfügung. Bei Bonovo-BMW und GRT-Yamaha sind die Motorräder identisch zu den Werksmaschinen.

"Die Hardware des Motorrads ist sehr ähnlich, manchmal sind die Motorräder identisch. Doch ein Werksteam hat viele Mitarbeiter. Es arbeiten mehr Leute am Motorrad", vergleicht Petrucci die Situation als Privatfahrer mit der eines Werkspiloten.

Warum sich Danilo Petrucci voraussichtlich gegen Honda entscheiden würde

Was würde er bei einem Anruf von HRC-Teammanager Leon Camier tun? "Ich bin mittlerweile ziemlich alt und bin mir nicht sicher, ob ich für Honda nützlich wäre", grübelt Petrucci und fügt hinzu: "Aber vielleicht kann ich ja mit Camier einen Kaffee trinken."

Danilo Petrucci will unbedingt ein WSBK-Rennen gewinnen und hat bei Ducati bessere Chancen als bei Honda Foto: Barni

Es stellt sich dennoch die Frage, ob es besser ist in einem Werksteam mit einem weniger konkurrenzfähigen Motorrad wie der Honda als in einem Satelliten-Team mit einem guten Motorrad wie der Ducati zu fahren.

"Ich habe darüber nachgedacht", bemerkt Petrucci. "Ein Werksteam benötigt einen Fahrer mit sehr viel Erfahrung, um das Motorrad zu entwickeln. Aber ich bin hier, weil ich gewinnen will. Und ich bin mir nicht sicher, ob andere Hersteller als Ducati und Yamaha im Moment in der Lage sind, Rennen zu gewinnen."

"Ich würde stärker darüber nachdenken, wenn ich jünger wäre. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch vor mir habe in meiner Karriere", erklärt Petrucci und deutet damit an, auch in der WSBK-Saison 2024 auf einer von Barni vorbereiteten Ducati Panigale V4R zu sitzen.

Mit Bildmaterial von Barni.