Danilo Petrucci beklagt unnatürliche Sitzposition auf der Ducati Panigale V4R

MotoGP-Laufsieger Danilo Petrucci erlebte einen positiven ersten Trainingstag als WSBK-Pilot. Nach einer Vorsaison mit Höhen und Tiefen lief es für Petrucci beim Training am Freitag besser.

Im FT2 (zum Trainingsbericht) stürmte der Barni-Pilot mit seiner Ducati Panigale V4R in die Top 4 und zeigte damit erstmals sein Potenzial. Da die Bedingungen am Nachmittag für weniger Grip und viele Fahrer im FT1 schneller waren, fand sich Petrucci in der kombinierten Wertung auf Platz neun wieder.

Doch die Vorstellung im FT2 war ein erster Vorgeschmack. "Es lief gut für uns", freut sich "Petrux", der zusammen mit seiner Barni-Crew weiter an der Optimierung der Ducati Panigale V4R arbeitet.

"Wir befinden uns am Anfang unserer Entwicklung. Durch meine Größe unterscheide ich mich von den anderen Fahrern. Wir brauchen mehr Zeit, um das Motorrad richtig kennenzulernen. Die Ingenieure müssen besser verstehen, was ich ihnen mitteile. Doch heute funktionierte es gut."

Danilo Petrucci ist deutlich größer als Markenkollege Alvaro Bautista Foto: Barni

"Es war nicht spektakulär gut, doch es war ein Schritt nach vorn. Das gilt nicht nur für die Rundenzeit sondern auch für das Gefühl. Ich bin happy mit dem Tag", bilanziert der Superbike-Rookie.

Vom FT1 zum FT2 fand Petrucci mehr als eine halbe Sekunde, obwohl die Haftung durch die höheren Temperaturen schlechter war. Möglich wurde die Verbesserung durch eine andere Abstimmung.

"Wir machten eine ziemlich große Änderung am Motorrad. Das funktionierte gut", berichtet Petrucci. "Wir arbeiteten auch an der Sitzposition. Das ist ein Bereich, der mir nach wie vor Probleme bereitet."

"Die Lenkerstummel fühlen sich sehr niedrig an und der Sitz ziemlich hoch. Ich fühle mich nicht besonders wohl. Am Nachmittag änderten wir ein paar Dinge. Das ging alles in die richtige Richtung", kommentiert der Ducati-Pilot, der auf die Bestzeit 0,915 Sekunden verlor.

Mit Bildmaterial von Barni.