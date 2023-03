Danilo Petrucci erstmals in den Top 5: "Erst dann richtig happy, wenn ..."

Audio-Player laden

Nach zwei von zwölf Saisonstationen im Rennkalender der Superbike-WM 2023 ist Danilo Petrucci aktuell der bestplatzierte Rookie. Der ehemalige MotoGP-Pilot und aktuelle MotoAmerica-Vizechampion rangiert in der WSBK-Gesamtwertung 2023 auf dem achten Platz. Zwei Positionen dahinter ist Dominique Aegerter ein weiterer Rookie, der in den Top 10 der Tabelle zu finden ist.

Petrucci, der für Barni-Ducati fährt, schaffte es am vergangenen Wochenende in Mandalika zum ersten Mal in die Top 5. Im Samstagsrennen des Indonesien-Wochenendes kam er auf dem fünften Platz ins Ziel. Für das Barni-Team war es das beste Ergebnis seit drei Jahren. Im Sonntagsrennen wurde Petrucci dann Sechster und zieht insgesamt ein positives Fazit. Restlos zufrieden ist er aber noch nicht.

"Ich bin happy mit der Arbeit, die wir geleistet haben. Das Team und ich, wir werden aber erst dann richtig happy sein, wenn wir es auf das Podium geschafft haben", so Petrucci. In Lauf 1 kämpfte der WSBK-Rookie aus Italien gegen die beiden Kawasaki-Werkspiloten Jonathan Rea und Alex Lowes und hielt letztlich beide auf Distanz. "Ich hatte ein hartes Duell mit Rea", so Petrucci, "aber währenddessen fuhr mir [Axel] Bassani davon".

Den sechsmaligen Superbike-Weltmeister Rea bezeichnet Petrucci im Gespräch mit 'WorldSBK.com' lachend als "einen netten Kerl, der aber schon zu viele WM-Titel gewonnen hat".

Übrigens: Der ebenfalls angesprochene Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) kam am Samstag auf P4 ins Ziel. Damit war er knapp vor Petrucci bestplatzierter Fahrer eines Satellitenteams. Im Sonntagsrennen ging diese Ehre dann mit P6 an "Petrux".

Petruccis Erkenntnis nach dem Indonesien-Wochenende: "Unser Ziel, das Podium, haben wir noch nicht erreicht. Aber das Rennen, das auf dem Papier unser schwierigstes hätte werden sollen, war letztlich unser bisher bestes. Deshalb müssen wir zufrieden sein."

Mandalika in Indonesien ist eine von drei Strecken im nun vollständigen WSBK-Kalender 2023, auf denen Petrucci zuvor noch nie gefahren ist. Die anderen beiden sind Most in Tschechien und San Juan in Argentinien.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose.