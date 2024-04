Danilo Petrucci gibt Update nach Verletzung: Spinelli als Ersatz in Assen

Danilo Petrucci hat nach seinem Unfall beim Motocross-Training das Krankenhaus in Italien verlassen können. Der Italiener hat vergangene Woche in seiner Heimat auf einer Strecke in Cingoli trainiert. Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass er sich bei einem Sturz mehrere Verletzungen zugezogen hat.

Das rechte Schlüsselbein war gebrochen, aber auch das Unterkiefer an zwei Stellen. Die Brüche wurden in zwei Operationen mit Platten fixiert. "Petrux" geht es soweit gut und er befindet sich nun wieder zu Hause.

"Ich bin sehr glücklich, hier zu sein", schildert Petrucci bei Instagram. "Erstens, dass ich am Leben bin, denn als ich gestürzt bin, habe ich nicht gedacht, dass ich diese Geschichte erzählen kann. Ich bedanke mich bei den Ärzten des Torrette-Krankenhaus in Ancona."

"Doktor De Feudis hat mein Kiefer rasch operiert und Platten sowie Schrauben eingesetzt. Er hat ein Meisterstück vollbracht, denn ich war wirklich schwer verletzt. Doktor Balercia und Doktor Pascarella haben beim Schlüsselbein eine weitere Platte eingesetzt."

"Also zusätzlich zu den zwei Platten und den 20 Schrauben, die ich in meiner Hand habe, wurden drei weitere Platten und einige Schrauben hinzugefügt. Aber ich bin glücklich, dass ich nach Hause zurückkehren konnte."

Die Superbike-WM gastiert an diesem Wochenende in Assen. Petrucci wird natürlich nicht dabei sein. Das Barni-Ducati-Team hat Nicholas Spinelli als Ersatzfahrer für die Niederlande nominiert. Er gibt sein Superbike-Debüt. Wann Petrucci wieder fahren kann, ist derzeit noch nicht bekannt.

"Es wird Zeit brauchen, um mich zu erholen. Ich denke, wir sehen uns in Misano wieder", schätzt er selbst. Nach Assen ist Misano die nächste Station im Kalender. An der Adria-Küste wird erst Mitte Juni gefahren. Petrucci hat also genügend Zeit zur Genesung.

"Ich kann nichts essen. Zum ersten Mal in meinem Leben werde ich Gewicht verlieren, weil ich nur flüssige Nahrung zu mir nehmen kann. Es wird hart, aber wie gesagt, ich bin sehr froh, mit euch sprechen zu können. Ich bedanke mich bei allen, die mir geschrieben haben."

Ex-MotoGP-Fahrer Petrucci bestreitet seine zweite Saison in der Superbike-WM. Beim Saisonauftakt in Australien feierte er im zweiten Hauptrennen Platz drei auf dem Podest. Nach Assen wäre er als WM-Sechster gekommen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.