Danilo Petrucci: Knochenbrüche nach Sturz beim Motocross-Training

Zu Beginn dieser Woche ist Andrea Dovizioso beim Motocross-Fahren schwer gestürzt und musste mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Jetzt hat es auch Danilo Petrucci erwischt.

Petrucci, der ehemalige Ducati-Teamkollege von Dovizioso aus der Motorrad-WM, welcher aktuell in der Superbike-WM für das Ducati-Satellitenteam Barni fährt, ist seinerseits beim Motocross-Training gestürzt und hat sich verletzt.

Auf Social-Media informiert das Barni-Team am Donnerstag: "Bei einem Sturz während eines Motocross-Trainings hat Danilo Petrucci eine Fraktur des rechten Schlüsselbeins und des Kiefers erlitten. Der Fahrer des Teams Barni Spark Racing war stets bei Bewusstsein und wird sich operieren lassen."

Laut Angaben des Barni-Teams trainierte Petrucci in Cingoli (Italien), "um sich einen Tag lang auf die nächste WorldSBK-Station vorzubereiten". Die angesprochene nächste Station im Superbike-WM-Kalender 2024 ist in gut einer Woche das Niederlande-Wochenende in Assen.

Ob Petrucci rechtzeitig bis dahin wieder fit sein wird, ist fraglich. Eine Entscheidung über einen möglichen Ersatz ist noch nicht gefallen.

