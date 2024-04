"Das Gerede ist Bullshit!" - Yamaha ärgert sich über WSBK-Gewichtsdebatte

Das kombinierte Mindestgewicht in der Superbike-WM hat im vergangenen Winter für viele Diskussionen gesorgt. Im Herbst 2023 stellten die WSBK-Verantwortlichen die neuen Regeln vor und lösten damit eine Reaktion von Weltmeister Alvaro Bautista aus, der sich als Opfer sah.

Der Spanier fühlte sich benachteiligt und griff das neue Mindestgewicht immer wieder thematisch auf. Doch in den vergangenen Wochen deutete sich an, dass Bautistas Nachteil gar nicht so groß ist, wie er zu Beginn behauptet hat.

Mittlerweile hält sich Bautista mit seinen Aussagen zum Gewicht zurück und bestätigte in Barcelona indirekt, dass das Zusatzgewicht nicht der Grund ist, warum er in diesem Jahr deutlich weniger dominant ist.

Liegt die Ducati über dem Mindestgewicht?

Das Reglement schreibt für die WSBK-Saison 2024 vor, dass jeder Fahrer, der mit Ausrüstung (Lederkombi, Helm, Handschuhe und Stiefel) weniger als 80 Kilogramm auf die Waage bringt, die Hälfte der Differenz zum Mindestgewicht des Motorrads (168 Kilogramm) zuladen muss.

Im Falle von Bautista ergibt sich demnach ein Zusatzgewicht von etwa sechs Kilogramm, denn mit Lederkombi wiegt der Weltmeister etwa 68 Kilogramm. Das setzt aber voraus, dass die Panigale V4R kein Übergewicht hat.

Ducati wollte keine klare Aussage zum mitgeführten Mindestgewicht tätigen. Jetzt ist durchgesickert, dass die Panigale V4R etwas übergewichtig ist und sich das Zusatzgewicht an Bautistas Motorrad demnach reduziert.

Unter vorgehaltener Hand heißt es, dass Bautistas Motorrad lediglich zwei Kilogramm schwerer ist als im Vorjahr. Das rückt die Reaktionen von Bautista auf das neue kombinierte Mindestgewicht in ein anderes Licht.

Paul Denning kann sich gut vorstellen, dass die Ducati Panigale V4R über der Marke von 168 Kilogramm ist. "Mit Sicherheit!", bemerkt er und rechnet vor, warum Bautista nicht die ursprünglich vermuteten sechs oder sieben Kilogramm Ballast mitführt.

"Alvaro hat er über den Winter noch etwas Gewicht zugelegt. Sie beenden die Rennen mit einem Sicherheitspuffer von einem halben oder einem Kilogramm Sprit. Das Gerede ist Bullshit. Er wird kaum Zusatzgewicht mitführen. Da bin ich mir ziemlich sicher", so Paul Denning.

Paul Denning (Yamaha) über Alvaro Bautista: "Es war pathetisch"

Wir haben uns exklusiv mit Yamaha-Teammanager Paul Denning unterhalten und hinterfragt, was er zum kombinierten Mindestgewicht zu sagen hat. Erreicht die Yamaha R1 die Marke von 168 Kilogramm? "Es hängt von einigen Faktoren ab, wie den Kameras. Aber wir sind nah am Gewichtslimit dran", erklärt Denning, ohne wirklich konkret zu werden.

Die Werks-Yamahas von Jonathan Rea und Andrea Locatelli haben keine Zusatzgewichte an Bord. "Locatelli ist ziemlich leicht, doch wir müssen kein Gewicht zuladen. Er ist aber nah am Limit", verrät Paul Denning.

Was sagt der Yamaha-Teammanager zu Alvaro Bautistas Reaktionen auf das kombinierte Mindestgewicht? "Es war pathetisch, was er getan hat", kritisiert Denning im Gespräch mit Motorsport.com.

"Er ist ein zweimaliger Superbike-Weltmeister. Es ist verständlich, dass er gewisse Nachteile hat. Doch diese werden durch die massiven Vorteile ausgeglichen, die er in vielen Bereichen hat. Ich verstehe nicht, warum er so ein Fass aufgemacht hat", grübelt Denning und fügt hinzu: "Er sollte sich auf seine Arbeit konzentrieren."

Warum ist Alvaro Bautista nicht mehr so dominant?

Wenn es nicht auf das Zusatzgewicht zurückzuführen ist, warum ist Bautista dann in diesem Jahr nicht mehr so dominant? "Einige Fahrer und Teams haben sich verbessert. Er hat vermutlich auf Grund seiner Verletzung etwas Performance und Selbstvertrauen verloren", nennt Denning mögliche Gründe.

Zudem steht Bautista bei Ducati stärker unter Druck als im Vorjahr. Während Michael Rinaldi meist klar im Schatten stand, sieht die Situation bei Nicolo Bulega anders aus.

"Bulega leistet tolle Arbeit. Vielleicht hat sich das auf Alvaros Psyche niedergeschlagen", bemerkt Paul Denning, der in Alvaro Bautista weiterhin den großen Favoriten sieht: "Ich denke, er wird auch in der laufenden Saison richtig stark sein."

Keine Transparenz: Warum sind die Gewicht geheim?

Die Verantwortlichen der Superbike-WM hätten die Diskussionen und Mutmaßungen beim kombinierten Mindestgewicht unterbinden können, indem man die Gewichte der Fahrer und der Motorräder transparent macht. Die Fahrer werden vor den Rennwochenenden gewogen und daraus ergeben sich die finalen Gewichte der Motorräder.

Warum sind die Werte nicht transparent? "Gute Frage, darüber habe ich gar nicht nachgedacht", bemerkt Paul Denning. "Der einzige Grund, den ich mir erklären kann, ist der Fakt, dass es sich um persönliche Daten handelt. Wir kommunizieren die Größen und Gewichte unserer Fahrer aber ohnehin in unserer PR-Broschüre. Sie haben damit keine Probleme."

