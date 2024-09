"Das Rennen meines Lebens gewonnen": Andrea Iannone feiert WSBK-Debütsieg

Rookie Andrea Iannone hat heute seinen ersten Sieg in der Superbike-WM sichergestellt. Der 35-jährige Italiener gewann beim WSBK-Wochenende in Aragon in souveräner Art und Weise das Samstags-Rennen (zum Rennbericht).

Iannone startete von Position zwei (zum Superpole-Bericht) und behauptete vom Start weg die Führung. Diese verlor er im Laufe des 17 Runden langen Rennens nur kurz. Mit einer geschickten Taktik gelang ihm sein erster Saisonsieg, der jedoch am seidenen Faden hing.

Denn obwohl Iannone mit einem komfortablen Vorsprung in die letzte Runde ging, wurde es schlussendlich noch einmal eng. "Heute war die letzte Runde wirklich schwierig, weil mir der Sprit ausging. Ich griff bereits zur Kupplung, hatte keine Motorleistung und kam nur mit Schwung ins Ziel. Ich hatte wirklich Glück", beschreibt Iannone die Zieldurchfahrt.

Lediglich 0,845 Sekunden Vorsprung hatte Iannone auf BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu. Seine Ducati Panigale V4R stellte er in der Auslaufrunde ab und kehrte mit einem Scooter in das Fahrerlager zurück. Im Parc Ferme wurde Iannone emotional gefeiert. Er ist der achte Sieger der laufenden WSBK-Saison.

Beeindruckend: Iannone blickt auf Siege in der MotoGP, Moto2, 125er-WM und WSBK zurück

"Es ist unglaublich, denn ich habe in der 125er-WM, in der Moto2-WM, in der MotoGP und jetzt auch hier gewonnen", jubelt der Italiener über seinen ersten WM-Sieg seit 2.697 Tagen. Zuletzt stand Iannone beim MotoGP-Rennen in Spielberg (Österreich) 2016 ganz oben. Iannone tritt dem Club der Fahrer bei, die in der MotoGP und der WSBK gewonnen haben.

Andrea Iannone war als Sieger auch bester Independent-Fahrer

Foto: Pirelli

"Es ist wirklich etwas Besonderes. Ich erlebte eine wirklich schwierige Phase. Doch der Traum lebte in mir weiter", beschreibt Iannone die vierjährige Zwangspause. "Ich traf die Entscheidung, zurückzukehren. Das war nicht einfach. Nach der langen Pause musste ich mich zurückkämpfen. Heute sind wir hier und ich bin wirklich glücklich."

Zuletzt konnte Andrea Iannone in der Saison 2016 einen Sieg feiern

Foto: GP-Fever.de

"Ich habe heute nicht nur das Rennen gewonnen, ich habe das Rennen meines Lebens gewonnen!", stellt Iannone klar. "Ich habe das Rennen gewonnen, mir selbst zu beweisen, dass ich ein starker Mann bin."

Andrea Iannone zog das Tempo in den finalen Runden deutlich an

Foto: GoEleven

Auf dem neu asphaltierten Kurs in Aragon ging Iannone sehr taktisch zu Werke und verzichtete zu Rennbeginn auf ein unnötig hohes Tempo. Erst in der Schlussphase zog er das Tempo an und setzte sich kurz vor Rennende leicht von seinen Verfolgern ab.

"Ehrlich gesagt hatte ich am Anfang große Probleme mit den Vorderreifen, aber Runde für Runde verbesserte sich das Gefühl und in den letzten fünf oder sechs Runden fühlte ich mich mit dem Motorrad wirklich gut und war sehr selbstbewusst", erklärt der GoEleven-Pilot.

Erneut Aragon: GoEleven gewinnt erstmals seit 2020 ein WSBK-Rennen!

GoEleven feierte bereits vor vier Jahren einen Sieg in Aragon. Damals stellte Michael Rinaldi seinen ersten von fünf WSBK-Siegen sicher und empfahl sich damit für den Aufstieg ins Ducati-Werksteam. Teammanager Denis Sacchetti wirkte nach dem heutigen Erfolg sehr erleichtert.

"Es ist ein großartiges Gefühl", erklärt Sacchetti. "Es war ein fantastisches Ergebnis, es ist unglaublich. Schwierig, dafür die richtigen Worte zu finden! Ich denke, wir haben alle unglaublich gut gearbeitet, das gesamte Mechanikerteam und Andrea. Ich bin wirklich stolz, danke an alle Mitarbeiter und Andrea. Wir haben dieses Jahr auf ihn gesetzt."

Macht Denis Sacchetti mit Andrea Iannone weiter?

Foto: Team Go Eleven

Nach wie vor unklar ist, ob Iannone auch im kommenden Jahr für das private Ducati-Team fahren wird. In den zurückliegenden Wochen wurde viel über Iannones Zukunft spekuliert. Es war von einem Wechsel zu Yamaha die Rede. Doch aktuell deutet vieles auf einen Verbleib bei Ducati hin. "Ohne Ducati wäre ich vermutlich nicht hier", bemerkt Iannone nach seinem WSBK-Debütsieg. Ein Hinweis für 2025?

Warum Alvaro Bautista nicht überrascht ist

Der erste WSBK-Sieg von Iannone wurde von den Kollegen positiv aufgenommen. "Ich freue mich für ihn", kommentiert Weltmeister Alvaro Bautista. "Er ist sehr schnell und konnte sein Potenzial auch in der MotoGP unter Beweis stellen. Es hat mich nicht überrascht."

Andrea Iannone stellte für Ducati 25 Punkte für die Hersteller-WM sicher

Foto: Pirelli

"Ich wusste, dass er schnell ist und das Rennen gewinnen kann. Beim Start der Saison war er in allen Rennen sehr stark. Sein erster Sieg war nur eine Frage der Zeit", erklärt Bautista, der das Rennen auf P4 beendete.

Alvaro Bautista war als Vierter nur zweitbester Ducati-Pilot

Foto: Ducati

Razgatlioglu war am Samstag erster Verfolger von Iannone. "Andrea fuhr richtig gut. Sein Tempo war vor allem in den finalen Runden unglaublich", lobt der WM-Leader. "Ich weiß nicht, ob ich ohne meine Reifenprobleme gewonnen hätte, denn sein Tempo war sehr stark."

Toprak Razgatlioglu lobt Andrea Iannones starkes Renntempo

Foto: BMW Motorrad

"Ich freue mich für ihn", erklärt Razgatlioglu. "Normalerweise fährt er immer ziemlich verrückt. Dieses Mal fuhr er sehr ruhig. In den letzten Runden zog er das Tempo an und gewann das Rennen. Er hat wirklich gute Arbeit geleistet."

In der Meisterschaft machte Iannone viele Punkte gut und brachte sich in Position, die Saison nach einigen Rückschlägen bei den zurückliegenden Events doch noch in den Top 6 zu beenden. Lediglich 14 Punkte trennen ihn aktuell von Yamaha-Pilot Andrea Locatelli, der WM-Sechster ist.