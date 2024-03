Der WSBK-Leader beklagte Schmerzen: Nicolo Bulega am Unterarm operiert

WM-Leader Nicolo Bulega traf im Laufe des WSBK-Wochenendes in Barcelona die Entscheidung, sich am rechten Unterarm operieren zu lassen. Vorausgegangen waren Beschwerden nach der Umstellung von der Supersport-Maschine zum leistungsstärkeren Superbike.

Laut Ducati spürte Bulega bereits bei den Wintertests Schmerzen im Unterarm, die auf ein Armpump-Problem hindeuten. Beim Saisonstart auf Phillip Island (Australien) konnte der WSBK-Rookie nicht beschwerdefrei fahren. Die Situation verschlimmerte sich beim Europaauftakt am zurückliegenden Wochenende.

Nach Rücksprache mit seinem Aruba-Ducati-Team entschied sich der WM-Führende für eine Armpump-OP, die im Krankenhaus Oglio Po (Cremona) durchgeführt wurde. Doktor Alessio Pedrazzini operierte den 24-jährigen Italiener. Laut Ducati war der Eingriff erfolgreich.

Bis zum dritten WSBK-Event der laufenden Saison hat Bulega noch exakt drei Wochen Erholungszeit. Am 19. April findet das erste Training auf der Grand-Prix-Strecke in Assen (Niederlande) statt.

Bulega startete famos in seine WSBK-Rookiesaison. Bereits bei den Wintertests zog der amtierende Supersport-Weltmeister den Fokus auf sich, als er deutlich unter den Rundenrekorden fuhr.

Diese Form bestätigte Bulega beim Auftakt in Australien. In der Superpole stürmte der Ducati-Werkspilot zur Pole und holte sich wenig später den Sieg im ersten Rennen der Saison. Auch in Barcelona kämpfte Bulega um Siege und beendete beide Hauptrennen auf dem zweiten Platz. Auf Grund der guten Ergebnisse kam die Meldung über die Armpump-Probleme überraschend.

Nicolo Bulega übernahm in Barcelona die Führung in der WM Foto: Ducati

Ducati-Teamkollege und Titelverteidiger Alvaro Bautista (75 Punkte) ist nach seinem Sieg beim Heimspiel in Barcelona erster Verfolger und liegt punktgleich mit Kawasaki-Pilot Alex Lowes zwölf Zähler zurück. Und auch BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu (71 Punkte) befindet sich in Schlagdistanz.

Mit Bildmaterial von Ducati.