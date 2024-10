"Desaströses Wochenende": Bautista wird von Teamkollege Bulega vorgeführt

Einen mageren WM-Punkt kassierte Alvaro Bautista beim Saisonfinale der Superbike-WM in Jerez. Ein Jahr zuvor stellte Bautista alle drei Siege sicher. Doch von einer derartigen Performance war der entthronte Champion meilenweit entfernt. Dass die Ducati Panigale V4R auch in diesem Jahr gut auf der MotoGP-Strecke in Jerez funktionierte, führte Teamkollege Nicolo Bulega eindrucksvoll vor.

In der Superpole fuhr Bulega mit einem neuen Rundenrekord zur Pole. Bautista hingegen lag 1,342 Sekunden zurück und erschwerte sich mit Startplatz 15 die Ausgangslage für das erste Rennen am Samstag und den Sprint am Sonntag.

In Lauf eins ging Bautista leer aus. Der Spanier kam gleich zwei Mal zu Sturz. Ein anderes Bild zeigte sich an der Spitze. Bulega feierte einen souveränen Sieg. Im Sprint am Samstag kämpfte sich Bautista immerhin in die Top 9 vor. In der letzten Runde übernahm er die neunte Position und erleichterte sich damit die Ausgangslage für das finale Rennen. Bulega gewann auch den Sprint.

Alvaro Bautista ging in beiden Hauptrennen leer aus Foto: Ducati

Das Sonntags-Rennen endete für Bautista mit einem weiteren Sturz, während Bulega durch den Abbruch um eine finale Attacke gebracht wurde und somit knapp am ersten WSBK-Triple vorbei schrammte. In Jerez war der italienische WSBK-Rookie der mit Abstand stärkste Ducati-Pilot.

Kein Gefühl: Alvaro Bautista weit von der Form der WSBK 2023 entfernt

Bautista hingegen blieb weit hinter den Erwartungen zurück. "Es war ein desaströses Wochenende für uns", bilanziert der ehemalige Weltmeister. "Ab dem ersten Tag gelang es mir nicht, ein gutes Gefühl für das Motorrad aufzubauen. Ich fühlte mich beim Fahren einfach nicht wohl."

Vor einem Jahr feierte Alvaro Bautista Siege in Serie Foto: WorldSBK.com

Zusammen mit seiner Crew probierte Bautista am Sonntag eine große Änderung bei der Abstimmung seiner Ducati. "Damit wollten wir bereits die kommende Saison vorbereiten. Es ist schwierig, nach den Rennen eine klare Auskunft zu geben. Wir erkannten einige positive Aspekte, aber auch einige negative. Wir sammelten viele Daten, um den folgenden Test vorzubereiten", berichtet er.

"Ich gratuliere dem Team zum Gewinn der Teamwertung, aber auch Ducati zum Gewinn des Herstellertitels", so Bautista. "Ich möchte auch Nicolo zum zweiten Platz in der Meisterschaft gratulieren."

Bautistas Blick richtet sich jetzt voll und ganz auf die WSBK-Saison 2025. "Ich möchte weiterhin hart arbeiten, um das Gefühl für das Motorrad zu verbessern", bemerkt der WM-Dritte der Saison 2024.

Nicolo Bulega kündigt an, "2025 noch besser vorbereitet zu sein"

Deutlich positiver fällt das Jerez-Fazit von Teamkollege Bulega aus. Überlegene Poleposition, zwei Siege und das erste Triple durch den Abbruch nur knapp verpasst. Mit dem Vizetitel kann der 25-jährige Italiener mehr als zufrieden sein.

Nicolo Bulega schrammte knapp am ersten Dreifachsieg vorbei Foto: Motorsport Images

"Die Saison übertraf alle Erwartungen und ich bin stolz, eine so starke Saison 2024 gezeigt zu haben. Ich habe viel gelernt und werde 2025 noch besser vorbereitet sein", kündigt Bulega an. Auch im kommenden Jahr bildet er zusammen mit Bautista das Ducati-Werksteam.