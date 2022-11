"Die Story der Saison" - Rea auf den Geraden chancenlos gegen Bautista

Audio-Player laden

Kein Fahrer konnte beim WSBK-Wochenende auf Phillip Island (Australien) so viele Punkte sammeln wie Kawasaki-Pilot Jonathan Rea. Im ersten Rennen beendete Rea eine 24 Rennen andauernde Phase, in der er keinen Sieg feiern konnte. Nach dem erlösenden Sieg am Samstag folgten am Sonntag zwei spannende Rennen, in denen Rea ebenfalls die Chance hatte, zu gewinnen.

Im Sprintrennen (zum Rennbericht) verhinderte Alvaro Bautistas riskante Reifenstrategie mit Slicks auf nasser Strecke einen weiteren Sieg. Im zweiten Rennen kam es zu einem Rennabbruch (zum Rennbericht), der Rea um eine finale Attacke brachte. Mit den Plätzen eins, drei und zwei war Rea aber zufrieden. Kawasaki konnte endlich wieder einen Sieg feiern. Sowohl im Nassen als auch im Trockenen war die ZX-10RR schnell.

"Wir können zufrieden sein mit unseren Leistungen an diesem Wochenende", bilanziert Rea. "Derartige Bedingungen habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt. Unterschiedliche Entscheidungen bei den Reifen, Boxenstopps und dann die rote Flagge im zweiten Rennen", staunt Rea, der im finalen Rennen bis zum Abbruch in Schlagdistanz zu Bautista lag.

Jonathan Rea schloss die WSBK-Saison 2022 mit drei guten Rennen ab Foto: Motorsport Images

"Ich hatte das Gefühl, überall stärker zu sein mit Ausnahme der Zielgerade, auf der er sehr viel Zeit gutmachen konnte", ärgert sich Rea über den Topspeed-Nachteil seiner Kawasaki. "Es ist die Story dieser Saison. So frustrierend wie es auch ist, man muss Ducati gratulieren. Sie haben sich bei der Motorleistung selbst übertroffen."

Doch auch die Kawasaki hatte ihre Stärken. "Mein Motorrad verhielt sich beim Bremsen sehr stabil. Wir konnten uns auf die mechanische Traktion konzentrieren. Doch uns fehlt auf der Geraden das, was sie haben. Über eine Runde waren die Motorräder aber ziemlich eng beieinander", analysiert Rea.

Der Rekord-Champion spricht Bautista ein Lob aus: "Es ist ziemlich schwierig, hier als Führender zu fahren. Vor allem der Wind erschwert das. Er war für mich eine gute Referenz. Ich war ziemlich erstaunt, wie gut die Rundenzeiten waren."

"Wir fuhren mit dem harten Reifen niedrige 1:31er-Zeiten. Man muss also auch Pirelli ein Lob aussprechen. Mit den Reifen gab es keine Haltbarkeitsprobleme und die Performance war dennoch sehr gut", kommentiert Rea, der die WSBK-Saison 2022 als WM-Dritter beendete. Auf Weltmeister Bautista hatte Rea 99 Punkte Rückstand. Vize-Weltmeister Toprak Razgatlioglu hatte schlussendlich 27 Punkte mehr auf seinem Konto.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.