"Domi Fighters Racing Party" - Dominique Aegerter lädt zur WM-Feier

Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter lädt am 10. Dezember zur großen Saisonabschluss-Feier. In der Eventhalle Schwarzenbach im Campus Perspektiven in Huttwil (zwischen Zürich und Bern) findet die traditionelle "Domi Fighters Racing Party" statt.

In diesem Jahr werden gleich zwei Titel gefeiert. Neben der erfolgreichen Titelverteidigung in der Supersport-WM glänzte Aegerter auch mit dem Gewinn des MotoE-Weltcups. Beide Meisterschaften konnte der Schweizer vorzeitig für sich entscheiden.

Im kommenden Jahr führt Aegerters Weg in die Superbike-WM. Im GRT-Yamaha-Team erhält der WSBK-Rookie eine Werks-Yamaha und wird Teamkollege von Ex-MotoGP-Pilot Remy Gardner. Doch bevor es soweit ist, wird die Saison 2022 feierlich abgeschlossen.

Los geht es um 18:00 Uhr mit einem gemütlichen Grill & Chill. Die Party beginnt 21 Uhr. Neben verschiedenen Live-Acts werden DJ Castle und Tom-s DJ für Stimmung sorgen. Fans haben die Chance, sich im Fanshop mit Souvenirs und Fanartikeln zu versorgen.

Am Campus gibt es ausreichend Parkplätze. Zudem steht ein kostenloser Shuttledienst vom Bahnhof zum Campus bereit.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.