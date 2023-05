Dominique Aegerter: Armpump-Operation in San Marino war der letzte Ausweg

Yamaha-Pilot Dominique Aegerter hat sich Mitte Mai einer Operation des rechten Unterarms unterzogen, um seine Armpump-Probleme zu lösen. Das verkündete der Schweizer eineinhalb Wochen vor dem WSBK-Wochenende in Misano.

Nach dem Wechsel von der Supersport-Yamaha zum Superbike kämpfte Aegerter immer wieder mit Beschwerden im rechten Unterarm. Auf Vermittlung des leitenden Arztes der Clinica Mobile, Doktor Michele Zasa, fand der Eingriff in der Nova Clinica in San Marino statt. Die Operation verlief erfolgreich. Beim kommenden WSBK-Event will Aegerter wieder um Spitzenergebnisse kämpfen.

"Die Operation fand am vorletzten Samstag, dem 13. Mai, statt. Alles verlief ohne Komplikationen und die Genesung schreitet gut voran", berichtet Aegerter. "Doktor Bitonti und sein Team haben gute Arbeit geleistet. Ich kann bereits wieder im Fitnessstudio trainieren."

"Doktor Zasa hat mich mit Doktor Bitonti in Kontakt gebracht. Zuvor hatte ich mit mehreren Ärzten und Therapeuten über die Notwendigkeit einer Operation gesprochen, um möglicherweise eine Lösung mit einem anderen Training zu finden. Wir haben auch an der Lederkombi und der Sitzposition gearbeitet, aber das war nicht erfolgreich", schildert der GRT-Yamaha-Pilot.

"Schließlich habe ich mich für die Operation bei Doktor Bitonti entschieden, weil er viel Erfahrung auf diesem Gebiet hat", erklärt Aegerter und schaut zuversichtlich auf das nächste Rennwochenende in Italien: "Bis zum Misano-Wochenende in eineinhalb Wochen sollte ich wieder in Topform sein."

"Vorher aber noch ein großes Dankeschön an die Ärzte und das Pflegepersonal der Nova Clinica, insbesondere an Doktor Bitonti, für die erstklassige Behandlung. Ich war dort in den besten Händen, denn alle haben sich sehr gut um mich gekümmert", bedankt sich Aegerter bei den Ärzten.

Mit Bildmaterial von Aegerter.