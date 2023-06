Dominique Aegerter: Frust über Danilo Petruccis Manöver im Sprintrennen

Der Sonntag bei der Superbike-WM in Misano verlief für GRT-Yamaha-Pilot Dominique Aegerter unglücklich. Nachdem sich Aegerter am Samstag ein tolles Duell mit Rekord-Champion Jonathan Rea lieferte (zur Reaktion vom Samstag), platzte der Traum einer Wiederholung dieses Erfolgs bereits in Kurve 2 des Sprintrennens.

Aegerter wurde in Kurve 2 durch Danilo Petrucci zu Sturz gebracht und räumte dabei gleich noch GRT-Teamkollege Remy Gardner mit ab. Der Sturz im Sprintrennen war doppelt ärgerlich, denn durch das schlechte Ergebnis musste Aegerter aus Reihe vier ins zweite Hauptrennen starten.

"Dieser Sonntag verlief aus unserer Sicht ein bisschen unglücklich. Ich hatte einen guten Start in das Sprintrennen, stürzte aber in der zweiten Kurve ohne eigenes Verschulden", berichtet Aegerter. "Das war ein schwerer Schlag für das Team, denn auch Remy war betroffen und das Rennen war für ihn vorbei. Glücklicherweise sind wir beide unverletzt geblieben."

"Was viel mehr weh tat, war die Tatsache, dass ich für das zweite Rennen von weiter hinten starten musste. Wie zu erwarten war, ging es in den ersten paar Runden drunter und drüber. Es war unglaublich schwierig, zu überholen und außerdem schwand auch mein Selbstvertrauen ein wenig", bedauert der Schweizer.

Dominique Aegerter empfahl sich erneut für den Aufstieg ins Werksteam Foto: Yamaha

Aegerter beendete das zweite Hauptrennen auf Platz elf. "Es war ein enttäuschendes Rennen, denn wir waren eigentlich sehr zuversichtlich, eine Rolle in den Top 10 zu spielen. Aber wir konnten einfach nicht unser Potenzial abrufen. Dennoch haben wir an diesem Wochenende unsere Stärken gezeigt, wie auch im Rennen am Samstag. Darauf müssen wir aufbauen", so Aegerter.

"Deshalb ein großes Dankeschön an mein Team, das wieder fantastisch gearbeitet hat. Das Motorrad war für das zweite Rennen perfekt vorbereitet", lobt Aegerter die Arbeit seiner GRT-Crew. "Es ist schade, dass der Erfolg ausblieb. Es wäre ein schöner Abschluss für dieses stressige Wochenende gewesen."

"Es waren viele Fans und auch Sponsoren des Teams hier, die uns unglaublich unterstützt haben. Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir noch einmal drei Wochen Pause, in denen ich meine Hand weiter heilen lasse und dann werden wir in Donington wieder Vollgas geben", so der WSBK-Rookie.

In der Fahrerwertung liegt Aegerter nach fünf von zwölf WSBK-Events mit 88 Punkten auf Platz sieben und ist bester Rookie und zweitbester Independent-Fahrer.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.