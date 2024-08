Dominique Aegerter: Rippenbrüche und Schulterverletzung nach Unfall!

Herber Rückschlag für Dominique Aegerter und das GRT-Yamaha-Team in der Superbike-Weltmeisterschaft: Wie sowohl Team als auch Fahrer am Freitag mitteilen, hat sich Aegerter beim Training in Österreich schwer verletzt. Mit mehreren gebrochenen Rippen sowie einer Verletzung der rechten Schulter wurde der 33-Jährige in seine Heimat Schweiz geflogen, wo er noch am Freitag operiert werden soll.

Schon jetzt steht fest: Das kommende Rennwochenende der Superbike-WM, welches für 6. bis 8. September in Magny-Cours (Frankreich) angesetzt ist, wird Aegerter auslassen müssen. Wann er für das GRT-Yamaha-Team wieder an den Start gehen kann, das wird nach der Operation in Bern entschieden.

In einem Instagram-Beitrag, den er aus dem Krankenhaus abgesetzt hat, teilt Aegerter mit: "Hallo zusammen, leider habe ich mich bei einem Trainingsunfall in Österreich während der Vorbereitung auf den Rest der Saison verletzt. Ich wurde in die Schweiz zurückgeflogen, wo bestätigt wurde, dass ich mir mehrere Rippenbrüche und eine Verletzung an der rechten Schulter zugezogen habe."

"Ich werde mich heute einer Operation zur Stabilisierung unterziehen. Ein vollständiger Genesungszeitplan wird nach der geplanten Operation festgelegt, aber ich werde in Magny-Cours nicht dabei sein. Es tut mir leid für Yamaha, mein Team, meine Sponsoren und alle Fans!"

Nach sieben von zwölf Rennwochenenden der Saison rangiert Aegerter in der aktuellen WSBK-Gesamtwertung 2024 knapp außerhalb der Top 10 auf dem elften Tabellenplatz. Sein bestes Ergebnis im bisherigen Saisonverlauf war P6 direkt im ersten Rennen der Saison auf Phillip Island (Australien).

Auf das Podium ist Aegerter in seiner seit 2023 laufenden Karriere in der Superbike-WM bislang zweimal gefahren. Beim Saisonfinale 2023 in Jerez (Spanien) wurde er Zweiter im Sprintrennen und Dritter im zweiten Hauptrennen.