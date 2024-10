Dominique Aegerter: WSBK-Comeback mit Schmerzen, Zukunft gesichert?

Dominique Aegerter steht vor seinem Comeback in der Superbike-WM. Beim Rennwochenende in Estoril wird der Schweizer am Freitag erstmals seit Mitte August wieder auf seine Yamaha R1 steigen. Ein Mountainbike-Sturz beim Training verhinderte Aegerters Teilnahme an den Events in Magny-Cours, Cremona und Aragon.

Nach den finalen Behandlungen in der Heimat nahm Aegerter die Reise nach Portugal auf sich und stellte sich am Donnerstag der Untersuchung der Ärzte vor Ort.

Der 34-Jährige bestand den Check am Donnerstagnachmittag und darf deshalb im ersten Freien Training am Freitag wieder ins Geschehen eingreifen. Eine weitere Untersuchung nach dem FT1 soll klären, ob Aegerter das Wochenende fortsetzen kann.

"Endlich kann ich hoffentlich wieder fahren und alle Jungs wiedersehen", freut sich Aegerter nach seiner mehrwöchigen Zwangspause. "Ich konnte es kaum erwarten, wieder in Aktion zu sein, und habe jeden Tag sehr hart an meiner Genesung gearbeitet."

Komplett fit ist Aegerter für das vorletzte WSBK-Wochenende der laufenden Saison aber noch nicht. "Das Wochenende wird nicht einfach, das kann ich nicht leugnen", gesteht der Yamaha-Pilot, der noch Schmerzen im Bereich der Rippen und der Schulter beklagt.

Den ehemaligen Formel-1-Kurs unweit der portugiesischen Hauptstadt Lissabon kennt Aegerter bereits aus der Vergangenheit. Doch bisher fuhr er lediglich mit der Supersport-Yamaha in Estoril. Mit dem Superbike konnte er noch keine Erfahrungen sammeln.

"Es wird eine ziemliche Herausforderung", erwartet der ehemalige Supersport-Weltmeister. "Aber das Wichtigste ist, dass ich wieder Rennen fahren kann, und ich kann es kaum erwarten, alle zu sehen", freut sich Aegerter.

Obwohl Aegerter drei WSBK-Events verpasste, deutet aktuell alles darauf hin, dass er seinen Platz im GRT-Yamaha-Team behält. Yamaha hat das Fahreraufgebot noch nicht final bestätigt, doch ein Wechsel von Andrea Iannone zu Yamaha wurde zuletzt immer unwahrscheinlicher. Es wird erwartet, dass GRT auch in der WSBK 2025 auf Remy Gardner und Dominique Aegerter setzt.