Ducati-Angststrecke Donington: Endet Alvaro Bautistas WSBK-Dominanz?

Nach einer dreiwöchigen Pause wird die Superbike-WM-Saison 2023 in Donington fortgesetzt. Unabhängig von den Ergebnissen in den drei Rennen wird Alvaro Bautista seine Führung in der Fahrerwertung behalten, denn der Titelverteidiger reist mit üppigen Vorsprung von 86 Punkten nach England. Die große Frage ist aber, ob Bautistas Siegesserie endet oder ob er Ducati den ersten Donington-Sieg seit Carlos Checa 2011 beschert.

"Mit der Ducati konnte ich den Kurs nie so richtig genießen", gesteht Bautista vor dem Trainingsauftakt auf der Traditionsstrecke. "Donington war in der Vergangenheit schwierig für uns. Doch jedes Jahr ist anders. Ich freue mich auf dieses Wochenende, weil der Kurs neu asphaltiert wurde. Das Layout ist fantastisch, es ist eine der besten Strecken der Welt!"

Ducati-Teammanager Serafino Foti erwartet, dass der neue Asphalt in Donington ein Vorteil sein könnte: "Für Donington sind wir sehr zuversichtlich, weil es einen neuen Belag gibt. In der Vergangenheit gab es sehr viele Bodenwellen. Doch durch den neuen Asphalt sollte das besser sein."

"Zudem bin ich zuversichtlich, weil Alvaro im zweiten Rennen auf P2 ins Ziel fuhr, nachdem er im ersten Rennen gestürzt war", erinnert sich Serafino Foti an das WSBK-Event im Vorjahr. Durch den neuen Asphalt gibt es in Donington mehr Grip und weniger Bodenwellen.

Im Vorjahr stürzte Alvaro Bautista im ersten Rennen Foto: Motorsport Images

Doch der neue Belag beschert den Teams einige Hausaufgaben bei der Reifenwahl, denn die Daten aus den vergangenen Jahren sind nur noch bedingt aussagekräftig. "Pirelli hat uns mitgeteilt, dass die Reifenhaltbarkeit kritischer sein könnte als in der Vergangenheit", lässt Bautista durchblicken.

Kann Toprak Razgatlioglu den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen?

Im Vorjahr dominierte Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu das Donington-Wochenende und gewann alle drei Rennen. "Es ist meine Lieblingsstrecke. Ich will hier wieder gewinnen, wie ich es im vergangenen Jahr tat", bemerkt der Türke vor dem Event in England.

Toprak Razgatlioglu bezeichnet Donington als seine Lieblingsstrecke Foto: Yamaha

"Ich möchte hier den ersten Sieg in einem Hauptrennen feiern", nennt Razgatlioglu die Zielsetzung für das bevorstehende Wochenende. In der laufenden Saison konnte Razgatlioglu bisher nur das Sprintrennen in Mandalika gewinnen. Bautista gewann alle Hauptrennen.

"Meine Motivation ist sehr hoch, denn das hier ist mein zweites Zuhause", erklärt Razgatlioglu, der sich für die kommenden drei Events einiges ausrechnet: "Donington und Imola sind gute Strecken für mich, aber auch für Johnny. Wir werden mehr als 100 Prozent geben. Ich freue mich sehr, dass wir nach Donington nach Imola und danach nach Most kommen."

Jonathan Rea reist mit viel Optimismus zum Heimrennen

Kawasaki ist in der laufenden Saison noch ohne Sieg. Zuletzt fiel es Rekord-Champion Jonathan Rea sogar schwer, auf das Podium zu fahren. Für das Heimrennen in Donington ist der sechsmalige Champion aber optimistisch.

Jonathan Rea konnte in diesem Jahr noch kein Rennen gewinnen Foto: WorldSBK.com

"Wir sind sehr zuversichtlich, denn Donington ist für uns eine gute Strecke. Ich mag das Layout und wir hatten hier richtig gute Ergebnisse. Zudem haben wir beim Test in Aragon einige Dinge besser verstanden. Wir haben am Renntempo bei hohen Temperaturen gearbeitet", berichtet Rea, der ebenfalls auf den neuen Belag gespannt ist. "Der neue Asphalt soll sehr viel Grip haben, doch er soll auch sehr aggressiv sein", so der Kawasaki-Pilot.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.