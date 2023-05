Alvaro Bautista: Neuer WSBK-Vertrag und MotoGP-Test mit Ducati

Alvaro Bautista bleibt der Superbike-WM auch in der Saison 2024 erhalten. Der Spanier verkündete am Donnerstag vor dem WSBK-Event in Barcelona seine Zukunftspläne. Bautista unterschrieb bei Ducati für ein weiteres Jahr und wird somit auch 2024 auf einer der beiden Werks-Panigale sitzen.

Bisher unklar ist, ob Bautista seine Karriere auch nach 2024 fortsetzen wird. Neben dem neuen Vertrag verkündete Bautista auch, dass er von Ducati für die Erfolge in der Superbike-WM mit einem MotoGP-Test belohnt wird.

"Ich habe mit meiner Familie überlegt, wie es weitergeht", kommentiert Bautista. "Die Ergebnisse sind im Moment sehr gut und ich fühle mich körperlich und mental sehr wohl."

"Wir haben zusammen entschieden, dass ich auch 2024 hier fahre und für Aruba-Ducati antrete", berichtet der Superbike-Weltmeister. "Es war aber keine einfache Entscheidung, weil mir meine Familie immer wichtiger wird. Aber ich muss weiter Rennen fahren, weil es sehr viel Spaß macht."

Ende der Karriere rückt näher: Bautista liebäugelte mit Rücktritt

Beim vergangenen Event in Assen deutete Bautista an, dass er ans Aufhören denkt. Obwohl es aktuell aus sportlicher Sicht nahezu perfekt läuft, spielte Bautista mit dem Gedanken, die Karriere zu beenden.

Der Grund: Die vielen Reisen und die Verpflichtungen abseits der Rennstrecken haben zur Folge, dass Bautista viel unterwegs ist und wenig Zeit für seine Familie hat.

Doch bereits beim zurückliegenden Event in Assen, bei dem Manager Simone Battistella anwesend war, soll ein neuer Vertrag unterzeichnet worden sein. Die Verkündung erfolgte aber erst in Barcelona, beim Heimrennen des amtierenden Superbike-Weltmeisters.

Alvaro Bautista und die Ducati Panigale V4R: Eine einmalige Kombination

Für Ducati ist Bautistas Vertragsverlängerung eine große Erleichterung. Zusammen mit der Panigale V4R bildet Bautista eine momentan kaum zu schlagende Verbindung. Kein anderer Fahrer kam bisher so gut mit dem V4-Superbike aus Borgo Panigale zurecht.

Perfekte Symbiose: Alvaro Bautista auf der Ducati Panigale V4R Foto: Motorsport Images

Scott Redding, Chaz Davies und Michael Rinaldi konnten mit der Panigale V4R einige Rennen gewinnen, doch so konstant schnell wie Bautista war keiner der anderen Ducati-Piloten. Das spiegelt sich auch im WM-Stand wider.

Die Kombination aus Bautista und der Ducati erinnert an die nahezu perfekte Verbindung von Jorge Lorenzo und der Yamaha M1 in der MotoGP. Lorenzo konnte mit seinem sanften Fahrstil das Potenzial der MotoGP-Yamaha sehr gut nutzen.

Jorge Lorenzo fuhr die Yamaha M1 anders als Teamkollege Valentino Rossi Foto: Yamaha

"Wenn alles perfekt zusammen passt, dann ist alles sehr einfach", bestätigt Lorenzo bei 'WorldSBK.com'. "Alvaros Fahrstil harmoniert perfekt mit der WSBK-Ducati, die auf den Geraden sehr stark ist."

"Er ist ein sehr kleiner Fahrer und kann das Potenzial auf den Geraden sehr gut nutzen. In den Kurven ist er aber auch schnell. Für die anderen Teams und Fahrer ist er ein harter Gegner", bestätigt der dreimalige MotoGP-Champion und Landsmann.

Die Markenkollegen stehen im Schatten des Weltmeisters

Bautista führt die WM aktuell mit 174 von 186 möglichen Punkten an. Acht der neun Rennen konnte Bautista gewinnen. Lediglich im Sprintrennen von Mandalika (Indonesien) ging der Titelverteidiger durch einen Sturz leer aus.

Michael Rinaldi und Axel Bassani liegen in der WM klar zurück Foto: Gold and Goose

Motocorsa-Pilot Axel Bassani ist aktuell zweitbester Ducati-Pilot. Bassani hat als Gesamtvierter aber bereits 97 Punkte Rückstand auf Bautista. Werkspilot Michael Rinaldi kommt nach drei Events auf 54 Zähler und hat somit weniger als ein Drittel der Punkte, die Bautista gesammelt hat.

Langfristig muss sich Ducati aber nach einem Nachfolger für Bautista umschauen. Im November feiert der Champion der Saison 2022 seinen 39. Geburtstag. Im Feld der Superbike-WM ist Bautista der älteste Fahrer.

