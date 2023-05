Ducati: Danilo Petrucci und potenzieller Rinaldi-Nachfolger testen in Mugello

Der MotoGP-Kurs in Mugello ist heute und morgen Schauplatz eines privaten Tests, bei dem einige MotoGP-Testteams und einige WSBK-Teams Erfahrungen sammeln. Die MotoGP-Testteams von Yamaha und Ducati sind mit ihren Testpiloten Cal Crutchlow und Michele Pirro vertreten. MotoGP-Stammpilot Enea Bastianini testet auf einem serienmäßigen Ducati-Superbike, ob er fit genug ist für das Comeback beim Grand Prix Mitte Juni.

Beim Test ebenfalls mit dabei sind Barni-Ducati-Pilot Danilo Petrucci und Supersport-WM-Leader Nicolo Bulega. Bulega erhält von Ducati zum zweiten Mal die Chance, mit der Panigale V4R in WSBK-Spezifikation Erfahrungen zu sammeln. Aktuell führt Bulega die Supersport-WM an und befindet sich mit Ducati auf Kurs zum WM-Titel in der mittleren Kategorie der seriennahen Meisterschaft.

Der 23-jährige Italiener testete die Ducati Panigale V4R bereits in Jerez und fuhr gute Rundenzeiten. Sollte Bulega die Supersport-WM gewinnen, dann wird Ducati dafür sorgen, dass er 2024 in der Superbike-WM fährt.

Nicolo Bulega führt die Supersport-WM mit 33 Punkten Vorsprung an Foto: Gold and Goose

Naheliegend wäre ein Wechsel ins Aruba-Team. Dann wäre kein Platz mehr für Michael Rinaldi, der in diesem Jahr stark unter Druck steht. In seiner dritten Saison als Werkspilot muss Rinaldi Ergebnisse liefern. Andernfalls dürfte die Luft dünn werden.

Sollte Bulega nicht direkt ins WSBK-Werksteam von Ducati aufsteigen, dann gibt es noch drei Kundenteams, die noch keine fixen Pläne für die Saison 2024 haben. Somit steht auch Philipp Öttl unter Druck, denn sein Platz bei GoEleven ist für 2024 nicht sicher, auch wenn der Deutsche gut mit dem Team harmoniert.

Wonach Danilo Petrucci beim Test in Mugello sucht

Auch für Danilo Petrucci ist der Test in Mugello ein wichtiger Termin. Der Großteil des WSBK-Feldes testete zuletzt in Misano. Diesen Test verpasste Petrucci, weil er beim MotoGP-Wochenende in Le Mans als Ersatz für Ducati-Werkspilot Enea Bastianini einsprang. Petrucci sammelte beim Einsatz in Frankreich einige Punkte. Er beendete das Hauptrennen auf Platz elf.

Danilo Petrucci verpasste den WSBK-Test in Misano, weil er beim MotoGP-Rennen als Le Mans als Ersatz einsprang Foto: Motorsport Images

Mittlerweile ist es auf Grund der Testbeschränkungen nicht mehr möglich, in Misano zu testen, weil das Rennwochenende in weniger als zwei Wochen dort stattfinden wird. Petrucci sucht zusammen mit dem Barni-Team aber dringend nach Verbesserungen.

Danilo Petrucci wünscht sich mehr Grip beim Beschleunigen Foto: Barni

"Ich freue mich sehr, wieder auf mein WSBK-Bike zu steigen und zwei Tage lang zu testen. Es ist wirklich sehr wichtig, weil ich nicht in Misano dabei sein konnte und nicht auf der Strecke fuhr, auf der das nächste Rennwochenende stattfinden wird", bemerkt "Petrux".

"Wir müssen viele Dinge testen, denn wir haben viele Neuerungen dabei. Ich hoffe, dass wir unsere Probleme mit der Traktion lösen können. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf so einer schönen Strecke wie Mugello zu fahren", berichtet Petrucci, der gute Erinnerungen an den Kurs in der Toskana hat. In der MotoGP-Saison 2019 gewann Petrucci das Rennen nach einem packenden Dreikampf mit Marc Marquez (Honda) und Andrea Dovizioso (Ducati).

Mit Bildmaterial von Ducati.