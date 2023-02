Ducati der große Favorit für die WSBK 2023: Nicht nur Bautista ist schnell

Audio-Player laden

Die beiden Werks-Ducatis von Alvaro Bautista und Michael Rinaldi hinterließen beim ersten Testtag auf Phillip Island (zum Testbericht) einen sehr starken Eindruck. Weltmeister Alvaro Bautista verpasste die Bestzeit von Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu um lediglich 0,134 Sekunden und Teamkollege Michael Rinaldi war mit 0,099 Sekunden Rückstand noch einen Tick schneller.

Beim Renntempo liegt Bautista aktuell vorn und ist somit der große Favorit für das erste WSBK-Event der Saison 2023. "Es hat Spaß gemacht heute", freut sich der Spanier, der die Abstimmungen der Tests in Europa verifizierte.

"Wir überprüften die Dinge, die beim Portimao-Test gut funktionierten. Auf dieser Strecke und den zur Verfügung stehenden Reifen spürte ich Unterschiede und kam mit der Basisabstimmung besser zurecht als mit der neuen Abstimmung", berichtet Bautista.

"Wir probierten zudem noch ein paar Änderungen an der Front, fanden aber keine deutlichen Verbesserungen. Schritt für Schritt konnte ich aber mehr Selbstvertrauen aufbauen. Mein Gefühl ist gut", erklärt der Weltmeister.

Harmloser Sturz in Kurve 4 ein Warnzeichen für den Saisonauftakt

Komplett reibungslos verlief der Tag allerdings nicht. Bautista stürzte in Kurve 4. "Ich fuhr hinter Van der Mark und fuhr auf der falschen Linie. Dann stürzte ich", schildert er und ärgert sich: "Es war ein dummer Sturz. In dieser Kurve kann man ziemlich schnell stürzen. Doch mir geht es gut. Ich muss aus diesem Fehler lernen."

Alvaro Bautista ist derjenige, den es zu schlagen gilt Foto: Ducati

Für Unterbrechungen sorgten mehrfach Wildtiere, die sich auf die Strecke verirrten. Ein bekanntes Problem auf Phillip Island. "Die Unterbrechungen haben mich nicht allzu stark beeinträchtigt. Beim Test ist es kein Problem, doch schwierig wird es, wenn es in den Rennen passiert", warnt Bautista.

"Es ist hier auf Phillip Island immer so mit den Kängurus und den großen Vögeln. Dieser Kurs ist sehr schön, doch es gibt immer wieder Tiere auf der Fahrbahn", weiß Bautista, der seit vielen Jahren Jahr für Jahr auf der malerischen Piste fährt.

Und was ist noch offen für den finalen Testtag vor dem Saisonstart? "Wir müssen uns weiter mit den Reifen beschäftigen. Wir fuhren heute mit der härtesten Mischung. Wir müssen eine Abstimmung für den Rennreifen erarbeiten", verrät Bautista.

Wird Teamkollege Michael Rinaldi zur größten Gefahr?

Bereits bei den Tests in Europa hinterließ Michael Rinaldi einen sehr starken Eindruck. Und auch in Australien kam der Italiener gut zurecht, auch wenn der Auftakt etwas holprig verlief. "Es war ein merkwürdiger Tag. Am Morgen fühlte ich mich nicht besonders wohl auf dem Motorrad. Mit dem Team arbeiteten wir hart und mir gelang eine gute Zeit", erklärt er.

Michael Ruben Rinaldi will einer der WM-Anwärter sein Foto: WorldSBK.com

"Für das Rennen müssen wir aber noch etwas mehr arbeiten, denn hinsichtlich des Renntempos ist Alvaro der stärkste Fahrer", analysiert Rinaldi. "Uns fehlen noch ein paar Zehntelsekunden. Doch es ist nicht so viel. Diese Lücke können wir noch schließen."

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren wirkt Rinaldi gereift. "Mein Ziel ist es, um den Titel zu kämpfen, wie ich es bereits angekündigt hatte. Ich will aber in der Gegenwart leben und mich nicht ablenken lassen", erklärt der Ducati-Werkspilot, der sich bei den ersten Events für die Zukunft empfehlen muss.

Mit Bildmaterial von WorldSBK.com.