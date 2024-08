Ducati-Duo analysiert Razgatlioglu: "Das Bremsen ist nicht Topraks größte Stärke"

Der Fahrstil von Toprak Razgatlioglu sticht im Feld der Superbike-WM deutlich heraus. Oft bremst der türkische Ausnahmekönner so hart, dass das Hinterrad bis zum Kurvenscheitel keinen Bodenkontakt hat. In Kombination mit seiner BMW M1000RR ist Razgatlioglu momentan nur schwer zu besiegen. Zuletzt gelang es den Gegnern am 21. April, Razgatlioglu hinter sich zu lassen. Seitdem ist der BMW-Neuzugang ungeschlagen.

Mit Blick auf den extremen Fahrstil der Startnummer 54 stellt WM-Rivale Nicolo Bulega (Ducati) fest, dass die spektakulären Bremsmanöver nicht der Grund für die Seriensiege sind. Bulega ist überzeugt, dass Razgatlioglu vor allem am Kurvenausgang die Zeit gutmacht.

"Von außen sieht das natürlich beeindruckend aus, wenn er so in die Kurven fährt", bemerkt Bulega mit Blick auf Razgatlioglus Stoppies. "Doch hinsichtlich der Performance macht er damit nicht viel Zeit gut."

Nicolo Bulega staunt, wie stark Toprak Razgatlioglu am Kurvenausgang ist Foto: Ducati

"Das Bremsen ist nicht Topraks größte Stärke sondern der Kurvenausgang", ist Bulega überzeugt. "Als ich ihm in Donington und in Most folgte, erkannte ich das. Ich fuhr ihm hinterher, um etwas von ihm zu lernen. Ich erkannte, dass ich aktuell am Kurvenausgang die meiste Zeit auf ihn verliere."

Toprak Razgatlioglu kann die Leistung der BMW gut in Vortrieb umsetzen Foto: BMW Motorrad

Alvaro Bautista: "Toprak wäre auch auf einer Ducati schnell"

Ducati-Teamkollege und Titelverteidiger Alvaro Bautista konnte in der laufenden Saison erst zwei Rennen gewinnen. Die WSBK-Saison 2024 ist für Bautista das bisher schwierigste Jahr als Ducati-Pilot. In der Meisterschaft liegt der amtierende Weltmeister bereits 142 Punkte zurück und hat somit nur noch theoretische Chancen auf die Titelverteidigung.

Alvaro Bautista ist nicht mehr so überlegen wie in den vergangenen Jahren Foto: Motorsport Images

"Jeder Fahrer hat seinen eigenen Fahrstil", weiß Routinier Bautista, der jahrelang der einzige Ducati-Pilot war, der mit der Panigale V4R konstant um Siege und WM-Titel kämpfen konnte. Dass Razgatlioglus extremer Fahrstil auch auf einer Ducati funktionieren könnte, bezweifelt Bautista nicht.

Toprak Razgatlioglu wäre laut Alvaro Bautista auch mit der Ducati schnell Foto: Circuitpics.de

"Zudem muss man verstehen, welche Schwächen und welche Stärken das jeweilige Motorrad hat, damit man diese nutzen beziehungsweise umgehen kann", berichtet Bautista und fasst zusammen: "Ein schneller Fahrer ist mit einem schnellen Motorrad auch immer schnell."