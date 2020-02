Ducati gesteht: Die Panigale V4R hatte in der WSBK-Saison 2019 Übergewicht

Die WSBK-Saison 2020 wird für Ducati das zweite Jahr mit dem V4-Superbike. Große Änderungen gibt es nicht, denn die Homologations-Basis blieb unverändert. Unter der Verkleidung gibt es einige Detailverbesserungen. Zudem hat Ducati eine neue Schwinge gebaut und am Heck getüftelt, um mehr Haftung zu generieren. Am Gewicht haben die Ingenieure ebenfalls gearbeitet und die Panigale auf das Mindestgewicht abgespeckt.

Bereits im Vorjahr bezifferte Ducati das Gewicht der WSBK-Version mit 168 Kilogramm, dem Mindestgewicht in der Superbike-WM. Doch das war etwas voreilig. "Im Vergleich zum Vorjahr haben wir den Vorteil, mit einem Motorrad in die Saison zu starten, das wir kennen. Das ist nicht zu unterschätzen. Im vergangenen Jahr fehlte uns die Zeit, um an das erlaubte Mindestgewicht heranzukommen", gesteht Ducati-Corse-Chef Luigi Dall'Igna.

"In diesem Jahr gelang uns das. Das 2020er-Bike ist leichter. Zudem haben wir am Chassis, der Schwinge und der hinteren Aufhängung gearbeitet", erklärt Dall'Igna. Und auch beim Motor und der Kraftübertragung wurden die Erfahrungen der vergangenen Saison genutzt, um Fortschritte zu erzielen.

Fotostrecke Liste Chaz Davies, Aruba.it Racing-Ducati Team, Ducati Panigale V4 1 / 9 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Ducati Panigale V4 R 2 / 9 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Auspuff: Ducati Panigale V4 R 3 / 9 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Motor: Ducati Panigale V4 R 4 / 9 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Auspuff: Ducati Panigale V4 R 5 / 9 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Winglet: Ducati Panigale V4 R 6 / 9 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Motor: Ducati Panigale V4 R 7 / 9 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Vorderradbremse: Ducati Panigale V4 R 8 / 9 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Ducati Panigale V4 R 9 / 9 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Wir haben die Getriebe-Übersetzung neu berechnet. Aber das ist nicht alles. Wir haben uns auch mit einigen Details am Motor beschäftigt, um das Drehmoment an das Drehzahllimit anzupassen", erklärt der Ducati-Rennleiter. Bei 16.100 Umdrehungen pro Minute setzt der Begrenzer ein. Das entspricht dem Wert, mit dem Ducati die WSBK-Saison 2019 beendete.

Obwohl die Verkleidungsform des Serienmodells Vorbild für die WSBK-Verkleidung ist, dürfen die Teams innerhalb eines kleinen Bereichs nachjustieren. Ducati nutzt diese Freiheit: "Wir haben uns intensiv mit der Aerodynamik beschäftigt. Das war uns in den vergangenen Jahren sehr wichtig in den Meisterschaften, an denen wir teilgenommen haben."

"Die Superbike-Regeln erlauben uns nicht viele Freiheiten, doch wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten gearbeitet", erklärt Dall'Igna und verspricht: "Unsere beiden Fahrer werden diesbezüglich ein verbessertes Motorrad haben."

