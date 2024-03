Ducati: Sturz wirft Bautista erneut zurück, Bulega immer selbstbewusster

Im vergangenen Jahr dominierte Ducati-Pilot Alvaro Bautista beim WSBK-Event in Barcelona und feierte drei souveräne Siege. Von der Form von 2023 ist der Weltmeister weit entfernt. Beim zweitägigen Test auf der MotoGP-Strecke in Katalonien sorgte Ducati-Teamkollege Nicolo Bulega für Schlagzeilen (zum Testbericht).

Bereits bei den Wintertests und dem ersten Rennwochenende war es Bulega, der für Ducati Bestzeiten und Siege holte. Der italienische Superbike-Neuling strotzt aktuell vor Selbstbewusstsein und zählt beim Europaauftakt der Superbike-WM 2024 am kommenden Wochenende zu den großen Favoriten.

Mit seiner 1:40.172er-Runde fuhr Bulega beim Test unter dem Rundenrekord. "Ich versuchte, am Nachmittag eine 1:39er-Runde zu fahren. Doch die Strecke befand sich auf Grund der Luftfeuchtigkeit in keinem guten Zustand. Deshalb war es schwieriger", bemerkt er.

Die Bestzeiten stärken das Selbstvertrauen des Rookies. "Ich spüre keinen Druck. Ich fühle mich motiviert und bin stolz auf mich. Wenn man schnell ist, dann weiß man, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet. Das ist wichtig", so Bulega.

Rookie Nicolo Bulega fühlt sich auf dem Superbike sehr wohl Foto: Dominik Lack

Die Ducati Panigale V4R von Nicolo Bulega führte die Wertung an Foto: Ducati

Angekratztes Selbstvertrauen: Sturz wirft Alvaro Bautista erneut zurück

Für Titelverteidiger Bautista lief der Barcelona-Test ernüchternd. Am ersten Tag umrundete er den Kurs in 1:41.029 Minuten und konnte sich am zweiten Tag nicht steigern. Ein Sturz in Kurve 10 am zweiten Testtag kratzte am guten Gefühl, das Bautista am ersten Tag aufbauen konnte.

"Ich spürte bereits am Vormittag, dass es schwieriger wird, weil die Haftung niedriger war", kommentiert Bautista den zweiten Testtag. "Dieses Gefühl hatte ich den ganzen Tag über. Es war nicht gut."

Bereits beim WSBK-Saisonauftakt in Australien kam Alvaro Bautista zu Sturz Foto: WorldSBK.com

"Die Haftung am Hinterrad war nicht gut. Ich spürte sehr viel Schlupf. Das war das größte Problem", erkennt Bautista. "Ich hatte keine richtige Unterstützung vom Heck des Motorrads. Das bereitete mir große Schwierigkeiten."

Alvaro Bautista beklagt eine Reihe von Problemen Foto: Ducati

Ducati testet mit Michele Pirro: Wildcard in der WSBK 2024?

Neben den beiden Werks-Ducatis und den Fahrern der Kundenteams drehte auch Ducati-Testpilot Michele Pirro in Barcelona seine Runden. Er unterstützte das Werksteam und testete neue Ideen für die Gewichtsverteilung und den Motor.

Mit nur 1,307 Sekunden Rückstand deutete Pirro an, dass er nach wie vor schnell genug ist. Er behauptete sich vor einigen WSBK-Stammpiloten und liebäugelte nach dem Test mit Gaststarts. Denn in der MotoGP darf Pirro in diesem Jahr auf Grund der Concession-Regeln keine Wildcards absolvieren.

"Ich sammelte Daten, um Alvaro und den anderen zu helfen. Zudem beschäftigte ich mich auch mit der Entwicklungsarbeit für die Zukunft", berichtet Pirro. "Die anderen Hersteller arbeiten sehr hart und das Niveau ist richtig hoch. Ich probierte unterschiedliche Lösungen mit dem Zusatzgewicht von Alvaro. Zudem testete ich Motorteile und arbeitete an der Balance des Motorrads."

Die Entwicklung der Ducati Panigale V4R bleibt nicht stehen Foto: Ducati

Begeistert ist der Ducati-Testpilot von Bulegas Arbeit: "Ich habe Nicolo beobachtet. Er fährt richtig gut. Er ist ein netter Kerl und ist schnell. Es ist richtig beeindruckend. Er verfügt über sehr viel Talent."

Mit Bildmaterial von Ducati.