Ducati-Technikdirektor: "Ich hoffe, dass Chaz in unserer Familie bleibt"

Ducati bestätigte unmittelbar vor dem Superbike-WM-Saisonfinale in Estoril, dass Michael Ruben Rinaldi Nachfolger von Chaz Davies wird. Davies verabschiedete sich am vergangenen Sonntag mit dem Sieg im finalen Rennen der Saison von seiner Mannschaft und sorgte für einige Tränen in der Ducati-Box (zur Story).

Technikdirektor Marco Zambenedetti arbeitete jahrelang mit Davies zusammen und reagierte sehr emotional, als wir ihn auf das Aus des dreimaligen Vize-Weltmeisters ansprachen: "Ich möchte Chaz danken für seine harte Arbeit in diesen Jahren, mit dem V2-Bike, aber auch mit dem V4-Bike. Es ist ein unglaublich starker Fahrer."

"Ich hoffe, dass wir in der Zukunft zusammen weiterarbeiten können", deutet Zambenedetti im Gespräch mit 'Motorsport.com' einen Wechsel in ein Ducati-Kundenteam an. Wäre ein Wechsel in die MotoAmerica eine Option? "Darüber kann ich nichts sagen. Ich hoffe aber, dass Chaz in unserer Familie bleibt", so Zambenedetti.

"Ich wünsche ihm natürlich das Beste, weil ich ihn auch als Person mag", kommentiert der Ducati-Technikdirektor. In Estoril kursierte das Gerücht, Davies könnte zu BMW zurückkehren und 2021 für eines der neuen Kundenteams der Münchner antreten.

Chaz Davies mit Ducati-Technikdirektor Marco Zambenedetti Foto: Aruba.it Racing - Ducati

"Mir wäre es lieber, wenn er in unserer Familie bleibt", hält Zambenedetti fest. Hinter den Kulissen wird bei Ducati momentan einiges unternommen, um für Davies eine Art Notfallplan aufzustellen.

Ursprünglich war geplant, drei Werks-Ducatis einzusetzen. Dieser Plan konnte jedoch nicht realisiert werden. Teammanager Serafino Foti hält große Stücke auf Davies und kümmert sich momentan um ein Projekt, das dem dreimaligen Vize-Champion gerecht wird.

Mit Bildmaterial von Ducati.