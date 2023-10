Ducati vs. Yamaha: Warum Alvaro Bautista auf der Bremse verwundbar ist

Das epische WSBK-Duell bei der Superbike-WM in Portimao hat die Stärken und Schwächen von Ducati-Pilot Alvaro Bautista und Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu offengelegt. Auf der Bremse war Razgatlioglu klar überlegen. In Sachen Kurvengeschwindigkeit und Beschleunigung hingegen hatte Bautista die Nase vorn, was ihm die Siege ermöglicht hat (Yamaha sieht diese Entwicklung sehr kritisch).

Im direkten Zweikampf muss Bautista als klein gewachsener Fahrer einige Nachteile kompensieren. Und auch die Ducati gibt einen gewissen Fahrstil vor, der Bautista in den Bremszonen am Kurveneingang verwundbar macht.

Deshalb bleibt dem Spanier keine Alternative: Er muss seine Manöver am Kurvenausgang und auf den Geraden durchziehen. "Es ist schwierig, Toprak zu überholen", bemerkt Bautista und macht Razgatlioglus Größe und seinen Stil verantwortlich.

"Er ist groß und bremst spät. Er slidet auf der Bremse in die Kurven", analysiert er. "Ich habe auf der Bremse nicht viele Möglichkeiten, um ihn zu überholen. Es tut mir leid, aber das ist so (lacht; Anm. d. Red.)."

Die Ducati Panigale V4R bremst in Schräglage nicht so gut wie die Yamaha R1

Doch warum tut sich Bautista auf der Bremse so schwer? "Wenn ich für mich allein fahre, dann bremse ich anders in die Kurven. Toprak bremst sehr hart in die Kurven. In muss das Motorrad stärker auf der Geraden verzögern und fahre im Kurvenscheitel höhere Geschwindigkeiten", erklärt der Weltmeister.

Auf der Bremse ist Toprak Razgatlioglu schwer zu bezwingen Foto: Yamaha

"Wenn ich hinter ihm fahre, dann kann ich nicht so bremsen wie ich möchte, weil sich unsere Stile unterscheiden. Für ihn ist es einfacher. Zu Beginn des Bremsvorgangs ist er schneller. Das ist bei mir umgekehrt. Sein Motorrad ist für seinen Stil optimiert, doch die Ducati muss auf der Geraden stärker verzögert werden", verrät Bautista und fügt hinzu: "In Schräglage bremst die Ducati nicht so gut wie die Yamaha."

Alvaro Bautista staunt, warum Toprak Razgatlioglu so selten stürzt

Ist Razgatlioglu im direkten Duell der bisher härteste Gegner in Bautistas langer Karriere? "Ich fuhr schon gegen eine lange Liste an Fahrern, wie Simoncelli oder auch Valentino. Diese Fahrer waren keine direkten Rivalen beim Kampf um eine Meisterschaft. Aber ich kämpfte in der MotoGP auch gegen Fahrer wie Pedrosa oder Marquez", blickt der Ducati-Pilot zurück.

Alvaro Bautista fuhr in seiner Karriere gegen viele große Champions Foto: Ducati

"Sicher ist es nicht einfach, mit Toprak zu kämpfen", grübelt Bautista. "Er ist sehr aggressiv. Da er ein großer Fahrer ist, kann er das Motorrad sehr einfach kontrollieren. Deshalb kann er Manöver am absoluten Limit durchziehen."

In der MotoGP teilte sich Alvaro Bautista jahrelang mit Marc Marquez die Strecke Foto: GP-Fever.de

Die extremen Fahrmanöver von Razgatlioglu begeistern auch Bautista. "Er verfügt über sehr viel Kontrolle. Es gibt nicht viele Fahrer, die derart viel Kontrolle für das Motorrad haben. Er ist immer am Limit, stürzt aber sehr selten. Es ist nicht einfach, so zu fahren und wenig Stürze zu haben. Deshalb denke ich, dass er zu den härtesten Gegnern zählt, die ich in meiner Karriere hatte", so der Superbike-Champion.

