Ducati-Werksteam WSBK 2024: Bulega hat laut Rinaldi "Chance verdient"

Ducati hat nach wie vor nicht verkündet, welcher Fahrer in der kommenden WSBK-Saison an der Seite von Alvaro Bautista im Werksteam fahren wird. Eigentlich wurde eine Entscheidung beim Heimrennen in Imola erwartet. Selbst beim darauffolgenden Event in Most gab es keine News von Ducati.

Nicolo Bulega hat die wohl besten Chancen auf den zweiten Platz im Aruba-Team. Der 23-jährige Italiener befindet sich mit der Ducati Panigale V2 in der Supersport-WM auf Titelkurs. Bulega absolvierte schon einige Tests mit dem Ducati-Superbike. Gegenüber 'Motorsport-Total.com' äußerte sich ein Ducati-Mitarbeiter sehr zufrieden, was Bulegas Rundenzeiten auf dem Superbike angeht.

Michael Rinaldi wird seinen Platz im Werksteam voraussichtlich verlieren. "Ich weiß es noch nicht. Aktuell verhalte ich mich ruhig und warte ab, was passiert", bemerkte Rinaldi im Rahmen des WSBK-Wochenendes in Most.

Aber warum zögert Ducati so lange mit der Bekanntgabe? "Ducati hat keine Eile, etwas zu fixieren", so Rinaldi. "Sie haben mir weder zugesagt noch abgesagt. Wir versuchen, andere Optionen zu verstehen, um vorbereitet zu sein, sollte sich Ducati dagegen entscheiden. Bisher wurde aber nichts entschieden."

"Natürlich würde ich gern in dieser Familie bleiben", erklärt Rinaldi, der seit 2021 Ducati-Werkspilot ist und auch in den Jahren zuvor für Ducati fuhr. In der Saison 2017 gewann Rinaldi mit dem Aruba-Juniorteam die Superstock-EM gegen Toprak Razgatlioglu. Ducati holte ihn in die WSBK und brachte ihn 2019 und 2020 bei Barni und GoEleven unter.

Wäre die MotoAmerica eine Alternative? Loris Baz und Danilo Petrucci fuhren 2021 und 2022 in der US-Meisterschaft. "Mich hat niemand diesbezüglich angefragt", kommentiert Rinaldi. "Ich würde gern in der Weltmeisterschaft bleiben, weil ich denke, dass ich hier noch einiges ausrichten kann. Ich beende die Rennen nicht auf P15 oder auf P10. Ich fuhr mit Ausnahme von zwei Wochenenden immer in die Top 5. Ich kann hier noch etwas beitragen."

Nicolo Bulega Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Rinaldi würde seinen Platz im Ducati-Werksteam gern behalten, könnte aber auch nachvollziehen, wenn sich Ducati für Bulega entscheidet:"Es wäre aus Ducati-Sicht ein nachvollziehbarer Wechsel. Ich wäre nicht böse darüber. Es ist normal, dass junge Fahrer wie Nicolo eine Chance verdienen."

"Es könnte für ihn etwas riskant sein, im Werksteam zu fahren. Doch ich würde es an seiner Stelle tun. Wer sagt nein zu einem Werksteam? Es ergibt Sinn", so Rinaldi. In den kommenden Tagen und Wochen wartet der Italiener auf ein Zeichen von Ducati.

"Ich übe keinen Druck aus. Ich will in einem Team fahren, in dem man mich will. Wenn Ducati mich will, dann werden sie es mir zeigen. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Dann schauen wir uns nach anderen Optionen um", bemerkt Rinaldi, der für 2024 auch mit Honda in Verbindung gebracht wird.