Ducati-Winglets: Keine einheitliche Meinung unter den Fahrern

Die Ducati Panigale V4R polarisierte bei ihrem Debüt in der Superbike-WM mit ihren technischen Features nach MotoGP-Vorbild. Noch nie zuvor waren an einer WSBK-Maschine Winglets montiert. Ducati nutzte das Wissen aus der MotoGP und ließ diese Erfahrungen in das Superbike-Projekt einfließen. Aber haben die Flügelprofile nur Vorteile?

"Ich denke, dass die Flügel nur positive Effekte haben", kommentiert Ex-Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista. "Ich fuhr diese Maschine nie ohne Flügel. Wobei, als ich stürzte und nur noch einen Flügel hatte, war es nicht gerade optimal", scherzt der Spanier.

"Bereits in der MotoGP spürte ich, dass die Flügel stark helfen. Dieses Motorrad profitiert von den Winglets", ist Bautista überzeugt. Auch nach seinem Weggang von Ducati wird Bautista nicht auf die Winglets verzichten müssen. Auch die 2020er-Honda nutzt dieses aerodynamische Hilfsmittel mehr Infos.

BMW-Neuzugang Eugene Laverty fährt 2020 wieder ohne Winglets. Der ehemalige Ducati-Pilot ist weniger stark von den Flügeln überzeugt und kritisiert das Fahrverhalten: "Es ist schwierig, das Gewicht von vorne nach hinten zu verlagern. Das liegt vielleicht an den Winglets. Das bereitete mir in der abgelaufenen Saison Schwierigkeiten."

Eugene Laverty bereiteten die Winglets einige Schwierigkeiten Foto: LAT

Selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten haben die Winglets laut Laverty eine Wirkung. "Sie funktionieren auch im zweiten und dritten Gang", so der erfahrene WSBK-Pilot. "Die lineare Leistungsentfaltung der Ducati trägt ebenfalls dazu bei, dass das Motorrad am Kurvenausgang so kontrollierbar ist. Selbst in der letzten Kurve in Katar, die man im zweiten Gang fährt, helfen die Winglets, das Vorderrad auf die Strecke zu drücken."

Mit Bildmaterial von Ducati.