Ducati zu stark: Toprak Razgatlioglus WM-Ambitionen rücken in weite Ferne

Die WM-Hoffnungen von Ex-Champion Toprak Razgatlioglu und Yamaha haben beim ersten Lauf zur Superbike-WM in Mandalika (Indonesien) einen weiteren Dämpfer erhalten (zum Rennbericht). Auf seiner Paradestrecke war Razgatlioglu erneut klar unterlegen und kam mit fünf Sekunden Rückstand auf Ducati-Pilot Alvaro Bautista ins Ziel.

Bautista gewann bereits beim Saisonauftakt auf Phillip Island (Australien) alle drei Rennen und setzte sich auch im Samstags-Rennen in Mandalika klar durch. Im Vorjahr konnte Razgatlioglu in Indonesien alle drei Rennen gewinnen, musste Bautista in Lauf eins aber klar ziehen lassen.

Mandalika ist eine der wenigen großen Chancen, bei denen Razgatlioglu Punkte gutmachen kann. Doch anstatt näher heranzukommen, verlor der Türke weitere fünf Punkte auf Bautista und liegt bereits 44 Zähler zurück.

Toprak Razgatlioglu will Alvaro Bautista am Sonntag bezwingen Foto: Gold and Goose

"Es war ein wirklich schwieriges Rennen", kommentiert Razgatlioglu, der von der Pole startete und zu Beginn führte. "Ich gab alles, doch nach acht Runden war der Vorderreifen auf der rechten Seite zerstört. Ich kämpfte in allen Kurven und rutschte ständig über das Vorderrad."

"Ich verstehe nicht, wie Bautista den SC1-Vorderreifen verwenden konnte, der nach dem Rennen wie ein neuer Reifen aussah", staunt Razgatlioglu. "Ich fuhr mit dem härteren SC2-Vorderreifen, der stark abbaute. Im vergangenen Jahr hatte ich dieses Problem nicht."

"Nach acht oder neun Runden baut der Vorderreifen hier stark ab. Das müssen wir verbessern", bemerkt Razgatlioglu. Aber auch Alvaro Bautista (zur Reaktion) und Jonathan Rea (zur Reaktion) klagten über Probleme mit den Vorderreifen.

Nach vier Rennen bereits 44 Punkte Rückstand zu haben ist bei der aktuellen Form von Bautista kein gutes Signal. "Die Meisterschaft wird in diesem Jahr nicht einfach, weil Ducati das Motorrad stark verbessert hat", kommentiert Razgatlioglu.

"Im vergangenen Jahr war er bereits sehr stark, doch in diesem Jahr ist er noch stärker. Nicht nur Bautista ist schnell sondern auch Michael und die anderen Ducatis. Wir werden aber weiterkämpfen und können am Sonntag hoffentlich den ersten Saisonsieg feiern", so der Yamaha-Pilot.

Mit Bildmaterial von Yamaha.