"Ein dummer Sturz" - Warum Bautista bereits vor dem Start im Kies landete

Vor dem Start des zweiten Rennens der Superbike-WM in Donington wurde an Alvaro Bautistas Ducati eifrig geschraubt. Auf dem Weg in die Startaufstellung hatte sich der Superbike-Weltmeister einen groben Fehler geleistet.

Der Spanier fuhr mit hohem Tempo in die Zielkurve und stürzte über das Vorderrad. Die Ducati-Mechaniker reagierten schnell und wechselten binnen weniger Minuten die Verkleidung der Panigale V4R. Bautista konnte starten, kam aber nicht über P5 hinaus.

Doch wieso fuhr Bautista in der Runde in die Startaufstellung so nah am Limit oder besser gesagt über dem Limit? "Es war ein dummer Sturz", ärgert sich der zweifache WSBK-Champion und verwies auf seine Reifenwahl. Denn anders als in Lauf eins am Samstag wollte Bautista am Sonntag mit dem harten Reifen (SC0) fahren.

"Ich probierte den harten Hinterreifen. Es war wichtig, zu wissen, wie sich der Reifen beim Bremsen verhält, ob er mehr oder weniger stark rutscht. Ich bremste, als würde ich in der Superpole auf Zeitenjagd gehen und stürzte", schildert Bautista.

"Ich fuhr mit einem Vorderreifen, der bereits 14 Runden alt war. Der Hinterreifen war neu. Die Kombination führte zum Sturz", erklärt der Ducati-Pilot und bedankt sich bei seiner Crew: "Zum Glück habe ich ein gutes Team. Sie konnten das Motorrad rechtzeitig vor dem Start reparieren."

"Es war das erste Mal, dass ich in der Runde in die Startaufstellung stürzte", bemerkt Bautista, der hofft, dass sich ein derartiger Zwischenfall nicht wiederholt. Aus der zweiten Startreihe erlebte Bautista keinen guten Start ins Rennen und verlor zu Beginn einige Positionen. Erst im Laufe des Rennens arbeitete er sich etwas vor und kam schlussendlich auf der fünften Position ins Ziel.

Das Renntempo war ähnlich wie am Samstag, als Bautista den weichen Hinterreifen (SCX) verwendete. Laut dem Spanier war die Konstanz mit dem harten Reifen aber etwas besser. Auf die Reifenwahl war das enttäuschende Ergebnis nicht zurückzuführen.

Bautistas Gefühl für die Ducati Panigale V4R ist nach wie vor nicht gut. In Donington verlor der Titelverteidiger satte 31 Punkte auf WM-Rivale Toprak Razgatlioglu (BMW). Damit vergrößerte sich der Rückstand auf insgesamt 55 Zähler.