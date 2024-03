"Ein Schock für mich" - Redding staunt über Razgatlioglus Siege mit BMW

Barcelona war in der Vergangenheit nie ein gutes Pflaster für BMW. Die Low-Grip-Strecke in Katalonien betonte die Schwächen der M1000RR, doch in diesem Jahr war davon nicht viel zu sehen. Neuzugang Toprak Razgatlioglu stürmte in Lauf eins und im Sprint zum Sieg und auch Teamkollege Michael van der Mark zeigte starke Leistungen. Ein ganz anderes Bild bot sich in der Bonovo-Box bei Scott Redding.

"Es war ein schwieriges Wochenende. Doch andererseits haben wir das erwartet", erklärt Redding beim Treffen mit Motorsport.com. "Es ist toll, was Toprak und Van der Mark an diesem Wochenende gezeigt haben. Doch für mich war es ein Schock."

"Ich hätte alles darauf verwettet, dass Toprak gewinnt, aber nicht in Barcelona. Ich ziehe meinen Hut und habe großen Respekt", kommentiert Redding die Erfolge seines Nachfolgers im BMW-Werksteam.

Die Fortschritte der Werkspiloten verdutzen Redding. "Wir haben die gleichen Probleme, auch wenn das Motorrad besser wurde. Wir haben in einigen Bereichen mit der Elektronik zu kämpfen. Auch die Temperaturänderungen und die Reifen haben uns zurückgeworfen", nennt er die Probleme.

Was die Datenaufzeichnungen von Toprak Razgatlioglu aufdecken

Kann er etwas von Razgatlioglus Daten lernen? "Vor diesem Wochen hätte ich gesagt, dass sein Fahrstil zu speziell ist. Doch nach dem Rennen erkannte ich, dass ich an vielen Stellen gleich gut bin", berichtet Redding.

Toprak Razgatlioglu feierte in Barcelona seinen ersten Sieg mit BMW Foto: Motorsport Images

"Beim Bremsen hat er sicher etwas mehr Reserven. Wenn ich seine Bremspunkte verwende, dann verzögert mein Motorrad nicht so wie bei ihm. Das müssen wir mit Blick auf die Abstimmung besser verstehen", erklärt Redding und staunt: "Mich hat am meisten beeindruckt, wie er seine Reifen geschont hat."

Scott Redding staunt, was Toprak Razgatlioglu in Barcelona gezeigt hat Foto: Motorsport Images

Wie konstant Razgatlioglu am Limit agiert, erstaunt Redding: "Ich kann so gut bremsen wie er, doch das gelingt mir nicht jede Runde. Er bekommt das wirklich jede Runde hin. Ich befinde mich am Limit und es gelingt mir in der einen Runde besser als in der anderen."

"Sein Fahrstil schont die Reifen, weil er am Kurvenausgang nicht so hart beschleunigen muss. Doch ich muss das tun, weil ich nicht so gut bin wie er. Es ist beeindruckend, was er getan hat", zeigt sich Redding beeindruckt.

"Andererseits liegen die für mich schwierigsten Strecken hinter uns. Jetzt werden wir Fortschritte sehen", hofft Redding, der weder auf Phillip Island noch in Barcelona in die Top 10 fuhr. In der Meisterschaft liegt der ehemalige Vizechampion aktuell nur auf P16.

Scott Redding traut sich zu, Toprak Razgatlioglu zu besiegen

Muss Redding sein Saisonziel nach unten korrigieren? "Nachdem ich gesehen habe, was in Barcelona passiert ist, denke ich, dass wir um Podestplätze und Siege kämpfen können", gibt sich Redding zuversichtlich.

An guten Tagen traut sich Redding zu, Razgatlioglu besiegen zu können. "Toprak ist meiner Meinung nach ein besserer Fahrer als ich. Er verfügt über mehr natürliches Talent. Er gehört zu einer etwas jüngeren Generation und hat einfach etwas mehr Talent. Das habe ich immer gesagt: Wenn es einen Fahrer gibt, der besser ist als ich, dann Toprak. Das bedeutet aber nicht, dass ich ihn nicht besiegen kann", so Redding.

Scott Redding hofft auf einen deutlichen Aufschwung ab Assen Foto: Motorsport Images

"Viele Dinge sind möglich im Rennsport. Doch momentan harmoniert er sehr gut mit dem Motorrad", stellt Redding fest. "Nach einigen schwierigen Jahren muss ich meine Gewohnheiten abschütteln. Ich muss wieder wie Scott Redding fahren. Dann wird man im Laufe der Saison auch einige Höhepunkte sehen. Doch dafür muss ich so fahren, wie ich will."

"Ich muss ein konstanteres Gefühl für das Motorrad finden. Die Top 5 oder Top 3 sind immer das Ziel. Wir liegen nicht so weit zurück, wenn man bedenkt, dass Barcelona meine schwierigste Strecke ist. Ab Assen dürfte es deutlich besser liegen. Es folgen Strecken, die ich mag", so Redding.

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.