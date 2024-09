"Einfach nur magisch!" - Bonovo jubelt über das erste WSBK-Podium

Das seit 2021 in der Superbike-WM aktive Bonovo-Team hat am zurückliegenden Wochenende das erste WSBK-Podium seiner Teamgeschichte sichergestellt. Garrett Gerloff fuhr beim zweiten Rennen in Magny-Cours (zum Rennbericht) als Dritter ins Ziel und bescherte der Crew rund um Teambesitzer Jürgen Röder und Teammanager Michael Galinski das erste Top-3-Ergebnis in der Weltmeisterschaft.

"Das war natürlich ein absoluter Traum!", freut sich Jürgen Röder, der seit vier Jahren den Einsatz in der Superbike-WM ermöglicht und in Frankreich vor Ort war. "Von meiner Seite ein wirklich großes Dankeschön und ein herzlicher Glückwunsch an das gesamte Team! An alle, von unseren LKW-Fahrern, über die Mechaniker bis hin zu den Crewchiefs und allen Leuten, die dabei sind und natürlich an BMW. Alle haben hervorragend gearbeitet."

Auch bei Michael Galinski war die Erleichterung groß, es endlich aufs Podium geschafft zu haben. "Das erste Podium für uns ist einfach nur magisch. Mir fällt kein anderes Wort dafür ein", kommentiert der Deutsche, der seit dem Wechsel von der IDM in die WSBK einige schwierige Momente erlebte, den Glauben an das Projekt aber nie verlor. Und dafür wurde Galinski am Sonntagnachmittag belohnt.

Bonovo-Team wird nach den ausstehenden vier WSBK-Events aufgelöst

"So können wir mit stolzer Brust nach vorne schauen zum nächsten Rennen", bemerkt Galinski, der sich nach der laufenden Saison neu aufstellen muss. Nach dem WSBK-Wochenende in Misano bestätigte das Bonovo-Team die Auflösung zum Saisonende.

Michael Galinski und BMW gehen nach dem Saisonfinale getrennte Wege Foto: BMW Motorrad

Knoten geplatzt: Garrett Gerloff erstmals mit BMW auf dem Podium

Garrett Gerloff hat für 2025 bereits einen Plan. Der US-Amerikaner wechselt zu Puccetti-Kawasaki. Nach einem schwierigen Saisonstart zeigte Gerloffs Formkurve zuletzt steil nach oben. Das erste Podium mit BMW sorgt für Erleichterung.

Garrett Gerloff kratzte bereits im Vorjahr mehrfach am Podium Foto: BMW Motorrad

"Jetzt freue ich mich riesig für das Team. Wir hatten dieses Jahr ein paar Schwierigkeiten, aber wir haben uns alle fokussiert und versucht, die Probleme zu lösen. Wir haben es geschafft, große Fortschritte zu machen. Endlich auf dem Podium zu stehen, ist wirklich unglaublich", freut sich Gerloff.