Elfmeter für Ducati: Wie Alvaro Bautista bereits in Indonesien Weltmeister wird Der WM-Titel in der Superbike-WM ist Ducati-Pilot Alvaro Bautista kaum noch zu nehmen: Bereits am Samstag kann es eine Entscheidung geben

Der Titel in der Superbike-WM 2023 könnte bereits an diesem Wochenende vergeben werden. Ducati-Pilot Alvaro Bautista reist mit 82 Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nach Mandalika (Indonesien) und könnte die Meisterschaft bereits im ersten Rennen vorzeitig für sich entscheiden. Wenn Bautista im ersten Rennen 17 Punkte auf Razgatlioglu gutmacht, dann ist ihm der WM-Titel nicht mehr zu nehmen. Dafür müsste Bautista gewinnen und Razgatlioglu dürfte nicht mehr als acht Punkte sammeln und demzufolge maximal Achter werden. Bei einem zweiten Platz von Bautista dürfte Razgatlioglu maximal drei Punkte kassieren und 13. werden. So oder so ist klar, dass Bautistas Titel von Razgatlioglu kaum noch zu verhindern ist. Rekord-Champion Jonathan Rea (Kawasaki) hat die Meisterschaft bereits abgeschrieben zur Reaktion. Der Brite liegt 98 Zähler zurück und ist somit auf ein Wunder angewiesen, wenn er noch an Bautista und Razgatlioglu vorbeiziehen möchte. "Ich fühle mich nicht nervös", kommentiert Bautista vor seinem ersten Matchball. Erneut könnte das Wetter verrückt spielen. "Wir müssen für alle Gegebenheiten vorbereitet sein. Es wird kein einfaches Wochenende für uns. Durch die vielen Herausforderungen werde ich nicht zu sehr an die Meisterschaft denken", so Bautista. Alvaro Bautista wird Toprak Razgatlioglu voraussichtlich bereits in Mandalika entthronen Foto: Motorsport Images "Die Meisterschaft ist nicht wichtig für mich, denn der Rückstand ist groß. Ich konzentriere mich auf die einzelnen Rennen. Ich habe gute Erinnerungen, denn im vergangenen Jahr holte ich hier den Titel. Doch damals wurde ich nur Zweiter. Dieses Mal will ich in Mandalika alle drei Rennen gewinnen." Mit Bildmaterial von Ducati.