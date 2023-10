Ende einer Ära: Jonathan Rea erwartet "emotionalen" Kawasaki-Abschied

Jonathan Rea und Kawasaki schrieben die Geschichte der Superbike-Weltmeisterschaft um. Von 2015 bis 2020 gewann Rea sechs Mal in Folge die Meisterschaft und setzte sich mit seinen Erfolgen an die Spitze beinahe aller relevanten Statistiken. Theoretisch hätte Rea noch mindestens ein Jahr mit Kawasaki vor sich gehabt, doch 2024 sitzt der Nordire auf einer Yamaha R1 (mehr Informationen). Am Wochenende startet er zum vorerst letzten Mal für Kawasaki.

In Jerez erwartet Rea ein "emotionales Wochenende" mit seinem Team. "Die Herangehensweise an dieses Wochenende wird anders sein, denn uns ist bewusst, dass es die finale Seite dieses großen Kapitels meiner Karriere ist", bemerkt er.

"Jerez ist ein Kurs, auf dem wir im Winter sehr oft fahren. Wir sind hier schnell, doch es ist eine schwierige Strecke für uns", ist sich Rea bewusst. "Ich konnte hier drei Rennen gewinnen, was mit einem Blick auf meine Karriere nicht besonders viel ist."

"Es war auch der Schauplatz meines ersten WM-Titels für Kawasaki", erinnert sich der langjährige Kawasaki-Pilot an den Erfolg in der WSBK-Saison 2015. "Es wäre natürlich perfekt, das alles auf einem Hoch abzuschließen und alle euphorisch zu machen. Doch die Superbike-WM ist im Moment sehr hart umkämpft. Alle sind richtig schnell."

Verabschiedet sich Jonathan Rea mit einem Sieg?

Mut macht Rea der positive Trend der zurückliegenden Events. "Seit der Hälfte der Saison waren wir stets Anwärter auf das Podium. Natürlich sind Podestplätze hier erneut das Ziel", stellt der Rekord-Champion klar. Da der Wetterbericht teilweise wechselhafte Bedingungen voraussagt, könnte Rea durchaus Chancen haben, das Kapitel Kawasaki mit einem Sieg abzuschließen.

Jonathan Rea stand zuletzt ziemlich regelmäßig auf dem Podium Foto: Kawasaki

Im kommenden Jahr übernimmt Axel Bassani den Platz von Jonathan Rea im Kawasaki-Werksteam. Alex Lowes bestreitet dann seine fünfte Saison für das Team und wird auf Grund seiner großen Erfahrung zu einem noch wichtigeren Teil des Projekts.

Alex Lowes schwärmt von der Zeit mit Jonathan Rea

Lowes hätte gern mit Rea weitergemacht: "Der traurige Teil des Wochenendes ist, dass es Jonathans finales Wochenende mit Kawasaki sein wird. Es war ein Vergnügen, in den vier Jahren, die ich bei Kawasaki war, mit ihm die Garage zu teilen."

Jonathan Rea und Alex Lowes waren von 2020 bis 2023 Teamkollegen Foto: Motorsport Images

"Wir alle wissen, was für ein guter Fahrer er ist, und die Statistiken sprechen für sich. Er war der beste Fahrer meiner Generation und einer der besten überhaupt. Aber was fast noch besser ist, ist sein Verhalten abseits des Motorrads, was für ein guter Kerl er ist", schwärmt Lowes.

"Ich kannte ihn schon ein wenig, bevor er Teamkollege wurde, aber seitdem ich viel Zeit mit ihm verbracht habe, in der Garage, bei Veranstaltungen, abseits der Strecke, würde ich sagen, dass wir Freunde geworden sind. Er hat die vier Jahre für mich auf jeden Fall angenehmer gemacht", bedankt sich Lowes beim Rekord-Weltmeister.

"Er ist ein großartiger Fahrer und ein noch besserer Mensch", stellt Lowes klar. "Hoffentlich können wir an diesem Wochenende gemeinsam auf dem Podium stehen und unsere Zeit als Teamkollegen mit Stil beenden."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.