Entwicklung der Kawasaki Ninja: Sykes-Rückkehr laut Rea "keine große Hilfe"

Audio-Player laden

Am Wochenende gastiert die Superbike-WM in Mandalika (Indonesien) für das elfte von zwölf Renn-Wochenenden. Rekord-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) kommt als WM-Dritter nach Asien. Der Brite hat noch theoretische Chancen auf den Titel, macht sich auf Grund des Rückstands von 98 Punkten auf Ducati-Pilot Alvaro Bautista aber keine ernsthaften Hoffnungen mehr auf den Titel in diesem Jahr.

Im Vorjahr gewann Rea beide Rennen in Indonesien (das Sprintrennen wurde auf Grund des starken Regens gestrichen). Vor dem Ende der Saison würde Rea gern noch ein Rennen gewinnen, denn bei den zurückliegenden 21 WSBK-Rennen gelang kein Sieg.

"Wir versuchen, die positiven Vibes aus dem vergangenen Jahr hierhin zu bringen. Es war unglaublich damals", erinnert sich Rea bei 'WorldSBK.com'. "Wir mussten den Kurs lernen und ich erinnere mich, dass das FT1 richtig schwierig war. Doch im Laufe des Wochenendes konnten wir zusammen mit dem Team eine gute Basis schaffen."

Gedanken an den WM-Titel wären laut Jonathan Rea "albern"

"Seit dem vergangenen Jahr konnten wir unser Motorrad verbessern. Das Problem ist, dass sich auch alle anderen verbessert haben", ist sich Rea der starken Konkurrenz bewusst. An eine Wende im WM-Kampf glaubt der Kawasaki-Pilot nicht mehr.

21 Rennen ohne Sieg: Jonathan Rea gewann seit Mai kein Rennen mehr Foto: Motorsport Images

Kann Tom Sykes bei der Entwicklung der Kawasaki helfen?

Kawasaki muss im Winter nachlegen, wenn Rea 2023 wieder ein WM-Anwärter sein möchte. In dieser Woche wurde bestätigt, dass Ex-Weltmeister Tom Sykes in die Superbike-WM zurückkehrt und im Puccetti-Team eine Kawasaki ZX-10RR pilotieren wird. Kann Sykes mit seiner Erfahrung helfen?

Tom Sykes fuhr von 2010 bis 2018 für das Kawasaki-Werksteam Foto: LAT

"Er wird leider keine große Hilfe sein", prophezeit Rea, der sich auf die Arbeit im Werksteam konzentrieren möchte und mit Teamkollege Alex Lowes an einem Strang zieht: "Ich werde weiter mit meinem Team arbeiten, vor allem mit Alex und dessen Crew. Unsere Crews müssen gut zusammenarbeiten, damit wir die ZX-10RR im Winter gut voranbringen können."

Mit Bildmaterial von Kawasaki.