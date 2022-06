"Er ist verrückt" - Toprak Razgatlioglus Fahrstil beeindruckt Andrea Dovizioso

Audio-Player laden

Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu zieht mit seinem spektakulären Fahrstil auch außerhalb der WSBK das Interesse auf sich. Heute testet der Türke im MotorLand Aragon die MotoGP-Yamaha. Dabei soll Razgatlioglu herausfinden, ob das MotoGP-Bike mit seinem aggressiven Fahrstil harmoniert. In der Superbike-WM macht Razgatlioglu Dinge, die fernab der Physik liegen.

Auch MotoGP-Routinier Andrea Dovizioso ist beeindruckt. "Er ist verrückt. Es fällt mir schwer, von außen alle Details zu verstehen. Seine Fahrweise ist einzigartig und wirklich anders. Ich verstehe nicht, wie er im Vergleich zu Rea so spät bremsen kann. Rea ist bereits ein absoluter Spätbremser", erklärt Dovizioso im Gespräch mit 'WorldSBK.com'.

"Es ist verrückt. Es macht Spaß, seine Zweikämpfe zu beobachten. Er ist bis zur letzten Kurve sehr aggressiv", bemerkt Dovizioso, der beim WSBK-Event in Misano zu Gast war und sich mit Razgatlioglu auch über die Yamaha M1 unterhielt.

Eine Karriere in der Superbike-WM schließt Andrea Dovizioso aus Foto: Motorsport Images

"Es macht immer Spaß, hier als Zuschauer dabei zu sein. Es ist ein besonderes Event", kommentiert Dovizioso, der sich aber nicht vorstellen kann, nach seiner MotoGP-Karriere in der seriennahen Meisterschaft anzutreten, wie es vor ihm Max Biaggi, Alvaro Bautista oder auch Marco Melandri taten.

"Ich glaube nicht. Ich fuhr 20 Jahre lang in der Weltmeisterschaft. Es geht nicht darum, herauszufinden, ob ich lieber in der Superbike-WM oder in der MotoGP fahren möchte", deutet er sein Karrierende an. "Ich werde vermutlich lieber mein Leben genießen und meinen Leidenschaften nachgehen, wie dem Motocross", so "Dovi".

Mit Bildmaterial von WorldSBK.com.